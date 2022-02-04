تساقط أمطار بالقليوبية.. والمحافظة تعلن الطوارئ «فيديو وصور»

تعرضت مدن وقرى محافظة القليوبية، منذ قليل، لموجهة من الطقس السيئ؛ شملت أمطارا ما بين غزيرة ومتوسطة؛ صاحبها هبوب رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة، ما أثر على حركة المواطنين في الشوارع والأسواق التجارية، وحركة المرور.

وقال محافظ القليوبية، إنه جرى نشر المعدات وسيارات الشفط لمواجهة الأمطار، وذلك بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس

وقرر محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد على مستوى مديريات المحافظة، لمواجهة الأمطار بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية؛ لمتابعة الظروف الجوية.

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جاهزية معدات الأزمات

وأكد المحافظ، جاهزية معدات الأزمات وسيارات كسح المياه لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة، وتوزيعها في أماكن تجمعات المياه.

ووجّه المحافظ مجالس المدن بتطهير غرف تصريف الأمطار على مستوى المحافظة، والتأكد من عدم وجود عوائق بتلك الغرف، بجانب توزيع طلمبات شفط المياه في أماكن التجمعات التي لا تحتوي على غرف لتصريفها، مع التأكد من جاهزية هذه الطلمبات.

تحذيرات من الطقس السيئ

وأصدرت محافظة القليوبية، بيانا، أهابت فيه بالمواطنين؛ بتوخي الحذر خلال الأمطار والرياح الشديدة التي يصاحبها رعد وبرق، وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة، وكذا الالتزام باتباع الإرشادات التالية:

• تجنب القيادة على الطرقات السريعة خلال سقوط الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والرمال وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرق الجانبية.

• تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.

• فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة.

• التواصل السريع مع الجهات المختصة «الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي»، في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

• فصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

• عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية خلال موجات الهواء والعواصف الشديدة.