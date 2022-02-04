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الاقتصاد الأخضر

كتب:

محمد الأبنودى
09:11 م | الجمعة 04 فبراير 2022
منظومة معالجة مياه بحر البقر

منظومة معالجة مياه بحر البقر

سلط التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى الضوء على الجهود التى تقوم بها الدولة لتعزيز خطط التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعدّدى الأطراف والثنائيين، تنفيذاً لخطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من الانبعاثات الضارة، وفى ما يلى أهم المشروعات الجارية ضمن محفظة التمويل الإنمائى لدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية

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