سلط التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى الضوء على الجهود التى تقوم بها الدولة لتعزيز خطط التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعدّدى الأطراف والثنائيين، تنفيذاً لخطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من الانبعاثات الضارة، وفى ما يلى أهم المشروعات الجارية ضمن محفظة التمويل الإنمائى لدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية