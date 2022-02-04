أحمد فلوكس عن أزمة الطفل ريان: رسالة من الخالق للبشرية.. وأتمنى نفهمها

تضامن الفنان أحمد فلوكس، مع الطفل المغربي ريا، الذي سقط في بئر على عمق 62 مترا، وعلق بداخلها على عمق 32 مترا، ولا تزال محاولات إنقاذه قائمة حتى الآن، وقال «فلوكس» تعليقا على قصة الطفل ريان، إنها رسالة من الخالق للبشرية، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام».

وشارك أحمد فلوكس، منشورا عبر «إنستجرام»، معلقا: «قصة الطفل ريان رسالة من الخالق للبشرية، اجتمع العالم من مشارق الأرض ومغاربها بكل طوائفه على الدعاء لهذا الطفل بأن يرده الله سالما لحضن والديه».

وتابع أحمد فلوكس: «مازال فينا لين القلب والتوحد والتعاضد كما حثنا ديننا الحنيف.. افهموا رسايل ربنا، فلو أتت الساعة لن ينفع مال ولا بنون.. اجتمعوا واتحدوا على فهم رسالة الله.. فهو الحق المبين.. ربنا يخرجه بالسلامة».

أيتن عامر: انقذوا ريان

وتعاطف العديد من نجوم الفن مع الطفل ريان، أبرزهم، الفنانة أيتن عامر، التي قالت بعد فوز منتخب مصر أمس، على نظيره الكاميروني في كأس الأمم الإفريقية: «يا رب كمل فرحتنا بصعود منتخبنا للنهائي، وطمن قلبنا على الطفل ريان، اللهم احفظه بحفظك ورده إلى أهله بكامل صحته.. انقذوا ريان»، وبعدها بدقائق دعمت قضية «ريان» بمنشور آخر، قائلة: «يا رب سهل له أمره ورده إلى أمه وقر عينها به يا أرحم الراحمين، هانت، ادعوله كتير من فضلكم».

مي عمر تدعم الطفل ريان

كما تضامنت الفنانة مي عمر، مع الطفل ريان، معلقة عبر «تويتر»: «أخوتنا في المغرب نحن معكم وقلوبنا مع ريان، يا رب».