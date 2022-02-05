إصابة 13 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ربع نقل، بالقرب من قرية بني حسن، على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس قادم من جنوب الصعيد في طريقه إلى القاهرة، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية بني حسن بأبوقرقاص، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

اختلال عجلة القيادة في يد السائق

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وأفادت التحريات الأولية بأن اختلال عجلة القيادة فى يد السائق تسبب فى الحادث، وتم إزالة آثاره وتسيير حركة المرور، وحُرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة أو تغيير في أسعار الركوب مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة دون المساس بأسعار السولار.

حملات رقابة على مواقف السيارات

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة علي مواقف السيارات، بالتعاون مع مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى إرسال أي شكاوى خاصة بمخالفات لرفع أسعار تعريفة المواصلات، حيث يمكن التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى حال حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن (114)، إضافة إلى رقم واتس الشكاوى لخدمة المواطنين (01100585052)، وكذلك رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين، زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً، وثبات سعر السولار، اعتباراً من صباح أمس الجمعة، 4 فبراير 2022 الساعة التاسعة صباحاً، إذ تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بواقع 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.