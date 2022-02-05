ضبط 3 في القاهرة والقليوبية بتهمة الترويج لطائرات «مسيرة» مهربة من الخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لترويج وبيع الطائرات المسيرة آلياً «درون» مقابل مبلغ مالى كبيرة.

ضبط 20 طائرة مسيرة بحوزة المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات جرى إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبإرشاده ضُبط بمسكنه 20 طائرة مسيرة لاسلكياً منها عدد 6 بكاميرا و14 طائرة مجهزة لتركيب كاميرات عليها، وجميعها مُهربة من الخارج.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه، وبتطوير مناقشته أرشد عن شخص آخر يعمل فى ذات النشاط الإجرامى «مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية» وتم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وتبين أنه أعد غرفة سرية بمسكنه وإتخاذها كورشة لإصلاح تلك الطائرات، وتم استهدافها وضبط بداخلها «4 طائرات درون مُزودة بكاميرات- 2 كشاف كبير الحجم مزودين بكاميرات يستخدما فى إنارة سفن ما وراء البحار لقوة إضاءتهما- العديد من البطاريات وقطع الغيار وأدوات الإصلاح والصيانة الخاصة بالطائرات المسيرة آلياً- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى».

ورشة لإصلاح الطائرات

وبمناقشة المتهمان أرشدا عن شخص آخر يتخذ من مكتبه الخاص بصيانة الكاميرات «كائن بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة» ورشة لإصلاح تلك الطائرات وبيعها، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمكتبه المشار إليه، وضُبط بحوزته «طائرة درون- 13 طائرة درون معدة للإصلاح- عدد كبير من قطع الغيار وأدوات الصيانة والإصلاح.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.