تحذير عاجل قبل ساعات من انطلاق الأوكازيون الشتوي: لا تشتري بهذه الطريقة

دعا تجار الملابس بالغرف التجارية قبيل بدء الأوكازيون الشتوي المواطنين بضرورة الشراء المباشر من التاجر والمحلات ذات السمعة الطيبة فى المحافظات المختلفة، والبعد عن الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية لعدم الوقوع فى الغش والبضائع المقلدة، من قبل تجار يستخدمون أسلوب الإبهار في العرض، بينما يقدمون منتجا مخالفا تمامًا أو ذو جودة سيئة.

وأشاروا إلى أن موسم الأوكازيون الشتوي، سيبدأ خلال يومين وفقا لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من 7 فبراير الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

ونصح خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المواطنين، بالتسوق التقليدي أفضل من الالكتروني، لأن الأخير له عيوب عديدة.

عيوب التسوق الإلكتروني في فترة الأوكازيون

وبحسب «سليمان»، فإن من عيوب التسوق الإلكتروني، أن المواطن لا يستطيع معرفة العيوب الموجودة فى السلعة، أو تصور حجمها الحقيقي ومقاساتها كما فى التسوق التقليدي، وكذلك لا يحصل على السلعة فورا، وبالتالي قد لا تتوافق السلعة مع توقعاته، مضيفا: «قد لا تكون السلعة أصلية كما توقعها، كذلك غياب التجربة الإنسانية يساهم فى إهدار المال على سلع لا تتوافق مع رغبات المستهلك».

وأضاف نائب رئيس غرفة الملابس الجاهزة، أن المواطن ربما يتعرض للنصب من خلال من مجهولين ومحتالين يصممون موقعا مشابها لآخر حقيقي، وذلك للإحتيال على المتسوقين.

يؤكد «سليمان» أن العميل قد يتعرض للإختراق وتسريب بياناته أثناء التسوق الإلكتروني، خاصة معلومات البطاقات البنكية، مما يعرضه لخطر السرقة.

شروط وزارة التموين للاشتراك فى الأوكازيون الشتوي:

ويشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وضعت شروط الانضمام فى الأوكازيون الشتوي للمحلات، تتمثل في التزام هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، والإعلان عن الثمن الفعلي الذي كانت تبيع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ومن المتوقع أن يشارك فى الأوكازيون الشتوي من 3 آلاف إلى 3500 محل، وأن تصل نسبة متوسط التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، ويشمل الأوكازيون محال بيع الملابس والأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية ومحال بيع الجلود «الأحذية والشنط» ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.

وفقا للعمل بالأوكازيون الشتوى 2022، فإن المحلات المشاركة، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض، سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوي.