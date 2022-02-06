حديقة الأندلس عمرها 87 عاما تتحول من الإهمال إلى التطوير

بعد سنوات طويلة من الإهمال، عادت حديقة الأندلس بالقاهرة إلى بؤرة الاهتمام بعد دخولها حيز التطوير في إطار استعادة المظهر الحضاري والحفاظ على التراث، وأوضحت محافظة القاهرة أن حديقة الأندلس تعد أول حديقة تسجل كأثر في مصر، وتتكون من ثلاثة أجزاء حديقة الجزيرة، والأندلس، والحديقة الفرعونية، وتقع على مساحة 9 آلاف متر مربع.

تطوير الحديقة

وأشارت محافظة القاهرة، في تقرير لها، إلى أن أعمال تطوير الحديقة تمولها مديرية الإسكان بالمحافظة، وتقوم بالأعمال شركة متخصصة في الترميم التراثي والأثري تحت إشراف وزارة الآثار ويتم التنفيذ على مرحلتين، الأولى تشمل تطوير البنية التحتية وإصلاح شبكة الرى بالحديقة ليتم بالتنقيط، بجانب تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بالحديقة، كما تضم المرحلة الثانية ترميم نماذج التماثيل الأثرية داخل الحديقة وترميم تماثيل ثعابين الكُبرى.

موقع متميز

تقع حديقة الأندلس في القاهرة في موقع مميز حيث تطل على النيل من الشرق وعلى أول شارع الجزيرة من الغرب، ومن الشمال تطل على ستوديو الجيب أما من الجنوب تطل على ميدان الأوبرا الجديدة وأول كوبري قصر النيل وتم إنشاء الحديقة أواخر حكم الملك فؤاد الأول محمد بك ذو الفقار، عام 1935 وتقام على فدانين والجزء الجنوبي يسمى حديقة الفردوس العربية على نمط الحدائق العربية الأندلسية الموجودة جنوب إسبانيا ويوجد بها أشجار معمرة، والجزء الشمالي يُسمى الحديقة الفرعونية وتقرر ضم الحديقة ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية.

الحديقة الفرعونية

كما أن الحديقة الفرعونية تقع في الجزء الشمالي فى جانبها الجنوبى بوابة فرعونية يتوسطها نموذج تمثال شيخ البلد مواجه للحديقة التى انتشر بها النخيل الملوكى وغيرها من الأشجار وتنتشر في جوانب الحديقة الفرعونية نماذج لتماثيل فرعونية مختلفة الأشكال، والمحافظة تبنت مشروع تطوير حديقة الأندلس، إحدى الحدائق المتخصصة وأقدمها بإشراف الآثار فهى إحدى أقدم الحدائق التاريخية وسط البلد، وتخضع للتطوير وإعادة الروح إليها.