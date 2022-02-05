يحظى تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022، بنسبة بحث مرتفعة خلال الساعات الأخيرة بعد انطلاق أول مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، اليوم السبت، ويواجه فيها مونتيري المكسيكي.

وترصد «الوطن» تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية، لمتابعة المباريات والأندية المشاركة في البطولة، في التقرير التالي:

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

أعلنت شركة الرياضية السعودية، عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية، عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية، كما أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن إذاعة مباريات البطولة.

تردد أبو ظبي الرياضية extra

ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة متابعة مباريات كأس العالم للأندية عبر قناة أبو ظبي الرياضية extra عبر التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

وهناك تردد آخر على نفس القمر الصناعي النايل سات، يمكن متابعة المباريات من خلاله كالتالي:

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات SSC على عرب سات

ويمكن متابعة قناة SSC السعودية عبر ضبط التردد كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

وبحسب تقارير صحفية منشورة سابقًا، فإن تردد قناة ssc السعودية عبر النايل سات، كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/0

وجرى الإعلان عن بث المباريات مجانا عبر تطبيق قناة أبو ظبي الرياضية، التي أعلنت بث مبارة النادي الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي، اليوم.