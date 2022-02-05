صحفية مغربية: كل الموجودين في مكان حادث ريان يبكون.. «فيديو»

قالت مريم فساحي، صحفية مغربية من موقع إنقاذ الطفل ريان، إن القيادة السياسية المغربية قد خصصت طائرة هيلكوبتر من أجل نقل الطفل ريان فور خروجه من البئر إلى أقرب مستشفى جامعي، لافتة إلى أن الكثير من مواطني المغرب توافدوا من جميع أنحاء المملكة لمتابعه الحدث لحظيا.

فساحي: كافة الموجودين بمكان الحادث دمعت أعينهم وحزنوا كثيرا لما حدث للطفل ريان

وأضافت «فساحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كافة الموجودين بمكان الحادث دمعت أعينهم ويبكون وحزنوا كثيرا لما حدث للطفل ريان.

وأوضحت أن السلطات المغربية قاموا بمجهودات كبرى من أجل إنقاذ الطفل، حيث أنه قد حدث تضافر لكل المسؤولين المغاربة من أجل إنقاذ الطفل القوات المساعدة ووزير الداخلية والوفد الملكي، «مواقع التواصل الاجتماعي تنشر شائعات أنه كان يجب أخذ رأي الخبراء الأجانب، وقد صرح لي أحد مسؤولي الحفر أنه لم يكن هناك داعي لاستدعاء أي أجنبي، لأن الكفاءة المغربية تغني عن ذلك».

وأكدت أن مسؤول اللجنة الخاص بإخراج الطفل ريان فقد صرح صباح اليوم أنهم قد واجهوا بعض الصعاب بعدما قابلتهم صخرة أثناء الحفر ما استلزم على الفريق أن يأخذوا الحيطة والحذر من أجل إخراج الطفل بسلام.