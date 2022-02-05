والدا الطفل ريان ينتظران أمام النفق استعدادا لخروجه من البئر

أظهرت صورا بمحيط البئر التي سقط فيها الطفل ريان، في المغرب، توجه والدي ريان نحو فتحة النفق، تمهيدا لخروجه، وينتظران حاليا أمام النفق، ترقبا للحظة إخراج الطفل ريان، من البئر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ويوجد انتشار أمني مكثف أمام النفق تمهيدا لخروج الطفل ريان، الذي سقط في البئر منذ الثلاثاء الماضي.

وقبل قليل، اقتربت سيارة إسعاف من بوابة النفق استعدادا لإخراج الطفل ريان، من البئر التي سقط بها.