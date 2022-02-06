شيخ الطريقة الإدريسية: الإصلاح بين المتنازعين هو الدور الطبيعي للتصوف

قال السيد إدريس الإدريسي، رئيس لجنة المصالحات العربية وفض المنازعات بمصر والعالم العربي وشيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية، إنَّ الإصلاح هو الدور الطبيعي للتصوف الحق، «إنَّما أريد الإصلاح ما استطعت»، هو شعار كل المتصوفة وشعارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدءًا من الإمام الحسن رضي الله عنه، كان أوَّل مَن أراد أن يحقن دماء المسلمين على حساب نفسه وحتى حقه الشرعي في الخلافة الإسلامية، وأبى إلّا أن يفضل الدين عن الدنيا.

الإصلاح بالنسبة للصوفية

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بداية الإصلاح أن كل أهل البيت والأمة الأسلامية هي مكلفين به، والله سبحانه وتعالى نادى الأمة بقوله: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» (الأعراف: 199)، فالأمة كلها عليها أن تأمر بالمعروف الذي يجمع الأمة وما تعارفت عليه في إصلاحها الاجتماعي، إذ قال تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الحجرات: 10)، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن هذا الدور تعبدي بالنسبة للإصلاح والمصالحات، وأرى أنَّها ليست مجرد دور في المجتمع، ولكن هي عبادة مفروضة على كل من وهبه الله سبحانه وتعالى بين الناس سعة أن يستمعوا له أو يأتمنوا رأيه.

ولفت إلى أنه هناك عدة مصالحات في كل أنحاء مصر وخارجها، وداخل بلدنا يوجد رابط ثقة بيننا والناس، بأننا لن نبغي أو نحابي أحد على الآخر، وبالتالي نتحدث بلسان حق مبين وسطي يجمع الأمَّة ويعطي كل ذي حق حقه، وهذا الذي كان الثابت والرابط الذي أصبح بيننا والناس.

قبول الصعيد للتصالح

وتابع: الصعيد أهلنا والمقربين منَّا والذين نتعايش معهم ونفهم فكرهم وهم يفهمون رؤيتنا، تجاه الأوضاع بشكل عام، فاللغة بيننا هي لغة الفهم وإدراك واحد يفهمون بُعد الكلمة منا، بأن الصراع يمكن أن يوصلنا إلى ماذا.

واستطرد: فأصبح الناس يستمعون ويصغون ويرتجعون، ومتواصلين في هذا المجال تواصل كامل، وهم يتواصلون معنا تواصل فيه رضا لنفسونا، لأن ثقتهم في الله والنبي وأهل البيت ومعنا ثقة كبيرة، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يساعدنا على أننا إذا تحدثنا نجد من يسمع ويفهم ما نقول.