7 عوامل تضع مصر ضمن أعلى 5 دول إنتاجا للبترول بإفريقيا في 2021

استطاعت وزارة البترول تحقيق إنجازات عدة؛ لتكون إحدى الدول الأكثر إنتاجًا للنفط في القارة الإفريقية خلال عام 2021، عن طريق عدة عوامل، منها بلوغ إجمالي الإنتاج من الزيت الخام خلال 2021 إلى نحو 28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، من خلال توقيع اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية للعمل في مصر، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في مصر.

كما نفذت الوزارة 6 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز، وتنفيذ العديد من أعمال تنمية وإصلاح الحقول لزيادة إنتاجها، وإنشاء مستودعات لزيادة القدرة التخزينية للمواد البترولية، وبناء أرصفة بحرية، وكذلك اكتشاف حقول جديدة.

وأصبحت مصر من أكثر الدول المنتجة للبترول في القارة الأفريقية، بفضل هذه الأعمال والإنجازات، حيث احتلت مصر المركز الخامس إفريقيا في إنتاج النفط خلال عام 2021، بعد أن تمكنت من إنتاج 559 ألف برميل نفط يوميًا، وذلك وفق البيانات والإحصائيات المنشورة على موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي.

مصر في المركز الخامس إفريقيا في إنتاج النفط

وقال تقرير صادر عن مؤسسة «ستاتيستا» للإحصائيات، إن الدول الأفريقية استحوذت على ما يقرب من8% من إنتاج النفط العالمي في عام 2020، حيث يظل النفط المحرك الأساسي للاقتصاد في البلدان المنتجة.

وأضاف التقرير أن هناك 10 دول هم الأكثر إنتاجا للبترول الخام في القارة الإفريقية، حيث تأتي الدولة الأولى والأكثر إنتاجا هي نيجيريا، وتأتي مصر في المركز الخامس.

مصر تحتل المرتبة السادسة في الأكثر احتياطي للبترول في إفريقيا

وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت المرتبة السادسة ضمن الدول الأكثر احتياطيا على البترول في إفريقيا باحتياطي قدره 3.3 مليون برميل، موضحًا أن حجم الإنتاج لا يمثل بالضرورة حجم الاحتياطي، حيث إن الإنتاج هو ما يمكن استخراجه ولكن الاحتياطي النفطي هو جميع الكمية المتواجدة في الحقول والدولة سواء تم استخراجها أم لا.