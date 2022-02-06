«كوانتوم»: الطلب على الذهب سيرتفع لمستويات ما قبل «كورونا»

كشفت التوقعات بسوق الذهب العالمي، عن ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر لتصل إلى مستويات ما قبل أزمة الوباء العالمي، على مدار العام الجاري.

وذكرت ورقة بحثية صادرة عن شركة «كوانتوم» لإدارة الأصول وصناديق الاستثمار، أنَّ الطلب على الذهب الذي لم يترجم إلى مبيعات خلال 2021، بالإضافة إلى استقرار أسعار الذهب مؤخرًا، التي يقابلها زيادة مدخرات الأفراد، جميعها عوامل ستعزز من شراء المعدن الأصفر خلال عام 2022.

أسعار الذهب تتراجع 1.5% عالميًا بنهاية يناير 2022

ولفتت إلى إنَّ أسعار الذهب العالمية تراجعت بنهاية يناير الماضي بنحو 1.5%، ليصل سعر الأوقية إلى 1790 دولارًا، بضغوط من ارتفاع مؤشر العملة الأمريكية المدعومة بتصريحات الاحتياطي الفيدرالي بتبني سياسة نقدية أكثر تشددًا.

فيما يرى كبير مديري الصناديق والاستثمارات البديلة بـ«كوانتوم»، شيراج ميهتا، أنَّ التضخم لا يزال أكبر تهديد للاقتصاد العالمي، بجانب التخوفات من تأثير المتحور الجديد «أوميكرون»، مرجحًا أن تضغط عودة العدوى بالفيروس على الإنفاق وتأثر بالسلب على تنامي الطلب الاستهلاكي، ما يعزز المدخرات.

تطبيق سياسة «زيرو كوفيد-19» يثقل كاهل أكبر مستهلكي الذهب عالميًا

ووفقًا للورقة البحثية، فإنَّ الصين، أكبر مستهلك للذهب عالميًا، تواصل اتباع سياسة صفر covid-19 التي تثقل كاهل النمو، حيث تباطأ إلى 4% خلال الربع الأخير من 2021، بدلًا من 4.9% للربع الثالث من نفس العام.

يُشار إلى أنَّ إجمالي استهلاك الصين للذهب خلال العام الماضي، بلغ نحو 1120.9 طن، لتحتفظ بذلك على لقب أكبر مستهلك للذهب عالميًا للعام الخامس على التوالي.

مستويات غير مسبوقة للتضخم بالولايات المتحدة

وبحسب شركة «كوانتوم»، فإنَّ أسعار السلع والخدمات لا تزال تواصل ارتفاعها في الولايات المتحدة، ليقفز مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر الماضي عند 7.1%، مسجلًا أعلى مستوياته على الإطلاق على مدار الـ 40 عامًا الماضية، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى أعلى مستوياته خلال 3 عقود، ليسجل 5.5%.

وتابعت «كوانتوم» في ورقتها البحثية، أنَّ المؤتمر الصحفي الأخير للاحتياطي الفيدرالي ينذر بتبني الولايات المتحدة سياسة نقدية تعد الأكثر تشددًا منذ 2018، والتي كانت آخر مرة حاول فيها البنك المركزي الأمريكي تشديد أو تقليص الميزانية العمومية تزامنًا مع رفع أسعار الفائدة.

كما توقعت أنَّ تحفز الظروف الاقتصادية الحالية للعالم الأفراد على تنويع المحافظ الاستثمارية، والتوجه نحو ضخ استثمارات أكبر في الذهب، الملاذ الآمن، عن شراء الأسهم أو الاستثمار في سوق العملات الرقمية.

انهيار سوق العملات المشفرة و«بيتكوين» تتراجع 50%

وكانت عملة بيتكوين، الأشهر في سوق العملات المشفرة، قد سجلت مؤخرًا تراجعًا بنسبة 50%، لتهوي بذلك عن أعلى مستوى لها حققته على الإطلاق في نوفمبر 2021.

يرى كبير مديري الصناديق والاستثمارات البديلة بـ«كوانتوم»، أنَّ «استمرار تعرض تلك العملات للتقلبات، يجعلها غير آمنة لمستثمرين يبحثون عن أصول جيدة لمدخراتهم، مما يجعلهم يتوجهون للاستثمار في الذهب والعودة للأصول الأقل مخاطرة».

وأضاف، أنَّ الطلب على المعدن الأصفر يحظى بدعم من ارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق العالمية، التي كان يمثل بعضها وجهة بديلة للاستثمار في الذهب مثل العملات الرقمية التي انهارت مؤخرًا، بجانب التوترات الجيوسياسية، مثل موقف الولايات المتحدة من الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.