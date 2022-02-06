إزالة 29 تعديا على الأراضي الزراعية بالقليوبية.. معارض سيارات ومنازل

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة استمرت 7 ساعات متواصلة، لإزالة المباني والمنشآت المخالفة على الطريق الزراعي في نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وذلك بداية من قرية ميت عاصم وحتى كوبري الشموت.

وتمكنت الحملة من إزالة 29 حالة مخالفة على مساحة فدانين من الأرض الزراعية، وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها،استمرارا لمتابعة إزالة التعديات المقامة على حرم طريق مصر اسكندرية الزراعي

جاء ذلك بحضور محافظ القليوبية كل من اللواء مروان حبيب نائب مدير الأمن، واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد حازم عفت مأمور مركز بنها، والمهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، مكلفا من وزير الزراعة والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية.

معارض سيارات ومنازل

وقد تنوعت المخالفات التي تم إزالتها على الطريق الزراعي ما بين معارض سيارات وأكشاك حراسة ومنازل بالطوب الأبيض ومخازن وجمالون وأسوار حديدية وخرسانية وأرضيات إنترلوك وخرسانية، إضافة إلى تندات حديدية تم إنشاؤها بالمخالفة على الأرض الزراعية، وعلى حرم طريق مصر اسكندرية الزراعي حيث تمت الإزالة بشكل كلي.

إزالة 59 حالة على مرحلتين

ومن الجدير بالذكر، أنه خلال الأسبوع الماضي تمت إزالة عدد 3 حالة بمساحة 5 فدان بحيث يصبح إجمالي ما تم إزالته 59 حالة بمساحة 7 أفدنة.

وأكد المحافظ خلال الحمله أنه تم إزالة الحالات المخالفة وتحرير محاضر فورية بها وإثبات أنه لا تعد الإزالة كلية الإ بعد عودة الأرض لطبيعتها، وذلك لإلزام المخالف بزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة التشوينات المخالفة مشددا أن الإزالات مستمرة لاستعادة كل شبر تم التعدي عليه.

مضيفا إلى أنه لن يسمح بأي مخالفة على الأرض الزراعية خصوصا على حرم الطريق الزراعي وسيتم إزالة جميع التعديات على جانبي الطريق بجميع مدن وقرى المحافظة، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تصل إلى الحبس والغرامات المالية وفقا للقانون لتحقيق الردع العام واستعادة هيبة الدولة والحفاظ علي ثروة مصر القومية، وأنه لن يتم التهاون في أي تعديات تتم عن طريق التبوير أو البناء المخالف.

كما أكد المحافظ خلال الحملة أنه تم التنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بتخصيص المعدات اللازمة لحرث تلك الأراضي التي تم التعدي عليها، و إعطاء المخالفين مهلة لزراعتها وإلا سيتم تحرير محاضر تبوير واتخاذ الإجراءات القانونية فورا .