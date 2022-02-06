مقترح برلماني بالتوسع في إنشاء العيادات النفسية بالمستشفيات

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بالتوسع في إنشاء عيادات نفسية بالمستشفيات الحكومية والجامعية، في سبيل توفير الرعاية الصحية اللائقة لمرضى الاكتئاب واليأس.

ضغوط الحياة

وقالت النائبة ريهام عفيفي، لـ«الوطن»، إنّ ضغوط الحياة والتعرض للاختبارات القدرية قد لا يستطيع البعض تحملها، وهو الأمر الذي يتطلب استشارة طبيب متخصص؛ لمعالجة الأمور قبل تفاقمها.

المشكلات الأسرية

وأشارت النائبة ريهام عفيفى إلى أنّ الحادث الأليم لأسرة الزمالك، والتي راحت ضحية إطلاق أحد المتوفين أعيرة نارية تجاه باقي أفراد العائلة قبل أن يقتل نفسه، أمر يستحق البحث، لا سيما أن أحد أفراد العائلة كشفت عن إيداع القاتل المصحة النفسية لمدة 3 أشهر قبل ارتكاب الواقعة، مبينة أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خلافات عائلية.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على أنّ المرض النفسي لا يقل أهمية وخطورة عن الأمراض العضوية، وقالت إننا معرضون للاكتئاب، وهذا ليس معناه أننا مرضى نفسيين، لكن بعضنا في حاجة إلى متابعة قبل تفاقم المشكلة.

المراكز البحثية المجتمعية

ونوّهت النائبة ريهام عفيفى بأهمية دور المراكز المتخصصة في الدراسات الاجتماعية والجنائية لوضع روشتة؛ لتجنب مثل هذه الحوادث الغريبة على مجتمعنا خصوصا مع تزايد تكرارها، وكذلك دور الجمعيات الأهلية في التوعية بطرق مواجهة المشكلات البسيطة قبل أن تتفاقم وينتج عنه حوادث كبيرة.

كانت الأيام الماضية شهدت حادث الزمالك المؤسف الذي راح ضحيته عدد من أفراد أسرة واحدة، حيث أقدم شاب لا يزيد عمره على 25 عاما، على مقتل 5 من أفراد أسرته ثم أقدم على الانتحار بعدها.

وقالت النيابة العامة إنها استمعت لأقوال 7 منهم 3 شاهدوا وقوع الجريمة، وانتهت التحقيقات معهم إلى أن المتهم كانت تربطه علاقة بسيدة من المتوفين نشأ بسببها نزاعٌ بينهما، وتحدَّد لقاء في يوم الواقعة بمسكن شقيقة المتهم بالزمالك لإنهاء هذا النزاع في حضور ذوي الطرفين.

وأحضر المتهم حقيبةً كبيرة يومها أخفاها بالمسكن قبل انعقاد اللقاء، ولما ثار النقاش بينهم بشأن النزاع استشاط المتهم غضبًا وأخرج من الحقيبة التي كانت معه بندقية آلية أطلق منها عيارًا ناريًّا أصاب السيدة طرف النزاع معه، ثم لما حاول الحضور ردعه أطلق صوبهم أعيرة نارية فقتلهم، وإذ حضرت الشرطة وحاولت دخول المسكن أطلق أعيرة نارية أخرى صوب السيدة ووالدتها فقتلهما، ثم قتل نفسه بعيار ناري، وقررت شقيقة المتهم في محضر بلاغ الواقعة سابقةَ إيداعه بإحدى مصحات العلاج النفسي منذ نحو 3 أشهر.