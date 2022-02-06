بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادثي سير، بطرق بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفيي الفشن المركزي وإهناسيا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

إصابة اثنين في انقلاب دراجة نارية

في الحادث الأول والذي وقع اليوم الأحد، أصيب اثنان إثر حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي «بني سويف - المنيا»، بزمام قرية الفنت أقصى جنوب مركز الفشن، ونُقل المصابان إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من مأمور مركز الفشن يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي قرب قرية الفنت، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، وهما عامر جابر حسن، 49 سنة، مقيم الفنت، مصاب اشتباه كسر باليد اليمنى، ومحمد نبيل محمد، 28 سنة، مقيم في الفنت، مصاب كدمات وسحجات.

إصابة شابين في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية

وفي الحادث الثاني أصيب شابان باشتباه ما بعد الارتجاج، في حادث سير، وقع إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، بطريق «ننا ـ إهناسيا» أمام قرية الشوبك، بدائرة مركز إهناسيا، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، ونتج عنه إصابة كل من أحمد ربيع عبدالعظيم، 18 عامًا، باشتباه ما بعد الإرتجاج، ومحمود طارق عبدالغفار 17 عامًا، باشتباه ما بعد الإرتجاج، يقيمان بمركز إهناسيا.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لعلم الاسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم تحت اشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بشأن الواقعة.