استئناف الدراسة في المدارس والجامعات بالجزائر

عاد طلبة المدارس والجامعات للدراسة في الجزائر، اليوم الأحد، بعد توقف دام أكثر من أسبوعين، نتيجة زيادة أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا.

ذكرت صحف محلية أن وزارة التربية الوطنية أصدرت بيانا يفيد برفع إجراء تعليق الدراسة اعتبارا من اليوم وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن قرار استئناف الدراسة جاء من مجلس الوزراء، وبناء على توصيات المجلس الاستشاري واللجنة العلمية المكلفة بمتابعة وتطور إصابات فيروس كورونا، والتي أفادت برفع التعليق.

وفي الشأن ذاته، أفادت التقارير الإعلامية، أن وزارة التربية اتخذت مجموعة إجراءات هامة تخص التلاميذ، منها تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الثاني، بجانب تقليل عطلة الربيع إلى 9 أيام.

تعليق الدراسي بعد تزايد الإصابات.. قرار رئاسي

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد أصدر قرارا أواخر الشهر الماضي، بتعليق الدراسة لمدة 10 أيام، وذلك بهدف مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن الجزائر قد تزايدت بها الإصابات اليومية لفيروس كورونا والمتفشي الجديد من فيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

وجاء القراران ذاك ووفقا لبيانات رسمية، بعد الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه تبون، لتقييم الوضع الوبائي في البلاد، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، والوزير الأول وزير المالية، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعدد من أعضاء الحكومة، ومسؤولي الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن الجزائر تعرضت على مدار أسبوعين وقبل قرار تعليق المدارس الشهر الماضي للتفشي السريع للإصابات بفيروس كورونا، خاصة في المدارس بكل مراحلها والجامعات، ولهذا كان التعليق في الأطوار التعليمية الثلاث «الابتدائي والمتوسط والثانوي»، كذلك منح الرئيس تبون مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية صلاحية اتخاذ قرار غلق الجامعات، وفقا للصحف المحلية.