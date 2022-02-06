استئصال ورم كلي للغدة الدرقية في أول عملية أورام بمستشفى ملوي التخصصي

أعلنت مستشفى ملوى التخصصي، جنوب محافظة المنيا، عن بداية العمل بجراحات الأورام ابتداءً من الخامس من شهر فبراير الجاري.

استئصال ورم كلي للغدة الدرقية

وأكدت إدارة مستشفي ملوي، إجراء أول عمليه لجراحة الأورام وهي عبارة عن استئصال ورم كلي للغدة الدرقية، حيث أن المريضة كانت تعاني من ورم بالغدة الدرقية، وامتداد جزء كبير منه في الصدر خلف عظمة القفص الصدري.

استقرار حالة المريضة

وتمكن الطاقم الطبي المكون من الدكتور محمد مختار استشاري جراحات الأورام، والدكتور أحمد أنور العريبي استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور عزت يحيى حميدة أخصائي الجراحة العامة وجراحات الأورام، والدكتور سلمان حمدي استشاري التخدير، من استئصال الورم بالكامل والمريضة حالتها مستقره وتتلقى الرعايه الكاملة.

وأنشئت مستشفى ملوي التخصصي على مساحة 29 ألف متر مربع، بتكلفة 237 مليون جنيه، وتضم 151 سريرًا، قسم الغسيل الكلوي ويتكون من 46 سريرًا بالإضافة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى ملوى التخصصي يتكون من 19 سريرًا و21 حضانة للأطفال.

كما تمتلك مستشفى ملوى التخصصي معامل وتحاليل والاستقبال والطوارئ والأشعة وغرف عمليات ومدرسة التمريض ومخزن الإدارة والخدمات المساندة وإقامة المرضى والصيدليات.

وتمثل المستشفى إضافة قوية لمنظومة الصحة بمحافظة المنيا وتتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي مراكز ملوي وديرمواس وأبوقرقاص والقري المحيطة بهم وتضم معظم سكان المحافظة البالغ تعدادها أكثر من 6 ملايين نسمة، كما تهدف مستشفى ملوى التخصصي إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.