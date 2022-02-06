«التعليم» تحدد ضوابط أداء امتحانات «3 ثانوي» لطلاب المدارس غير المصرية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تسجيل طلاب المنازل الوافدين من غير المقيدين بمدارس جمهورية مصر العربية لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أنّ الطالب يقدم ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، وكذلك الشهادات التي تثبت نجاحه من الصفوف التي تناظر الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي المصري.

وأضافت الوزارة في خطاب وجّهته للمديريات والإدارات التعليمية، أنّ الشهادات التي يقدمها الطالب الوافد يجب أن تكون مصدقا عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية، في الدولة التي حصل منها الطالب على المؤهل، بما يفيد صحة البيانات الواردة بها ومن سفارتها بهذه الدول، ويحظر قبول أي طلبات غير مستوفاة أو ناقصة لأي من المستندات، كما لا تقبل أي تعهدات أو إقرارات كبديل لهذه المستندات مهما كانت الأسباب.

تقديم الاستمارات عن طريق السفارة

وأوضحت الوزارة أنّه يجب على الطالب أن يستوفي جميع بيانات استمارة التقدم للامتحان والإقرارات الموجودة بها، وتعتمد من الإدارة التعليمية والسفارة التابع لها الطالب، ويسدد رسم الامتحان بالعملة الأجنبية «الدولار»، ويساوي قيمة الرسوم المقررة بالجنيه المصري بموجب إيصال توريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في مصر، بما يفيد سداد رسوم الامتحان برقم الحساب المدرج بنهاية الكتيب، ويتم تدوين رقمه وتاريخه وقيمته باستمارة التقدم للامتحان ويرفق الإيصال مع باقي المستندات.

وأكدت الوزارة أنّ الطلاب عليهم التقدم باستماراتهم ومستنداتهم مستوفاة عن طريق سفاراتهم في القاهرة لتسليمها إلى الإدارة العامة للامتحانات، وبالنسبة للطلاب الذين ليس لبلادهم تمثيل دبلوماسي في مصر يتقدمون باستماراتهم لمندوب مديرية التربية والتعليم التابلع لها محل إقامتهم، لافتة إلى أنّ الطلاب الوافدين الذين نجحوا في الصف الأول والثاني الثانوي العام بمدارس جمهورية مصر العربية، يتقدمون باستماراتهم عن طريق المدارس الناجحين بها.

فحص استمارات المنازل

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّ مندوب مديرية التربية والتعليم يفحص استمارات طلاب المنازل الوافدين للتأكد من سلامة المستندات، وأحقية الطالب في دخول الامتحان، ويتم رد أي استمارة غير مستوفاة لجميع المستندات المطلوبة دون أدنى مسؤولية على الوزارة، مشيرة إلى أنّ الطالب الحاصل على شهادات غير معادلة ولا يوجد لديه شهادات، يخضع لامتحان تحديد مستوى في مواد الصف الثاني الثانوي حسب الشعبة التي يختارها الطالب، وذلك من خلال الإدارة التعليمية.

ونوهت بأنّه بالنسبة للغة الثانية، يعفى الطالب الوافد من دراسة اللغة الثانية حال قيده على الصف الثاني الثانوي، أما الطالب المقيد بالصف الأول الثانوي في بداية المرحلة الثانوية فلا يعفي من اللغة الثانية.