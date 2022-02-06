ناقد رياضي: لا يمكن التكهن بنتيجة مباراة منتخبي مصر والسنغال

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن المباراة النهائية التي ستجمع منتخبي مصر والسنغال ضمن كأس الأمم الأفريقية، لا يمكن لأحد التكهن بنتيجتها، إذ أنها تجمع فريقين كبار بهما مختلف النجوم، «المباراة فيها نجوم والمباراة صعبة زي المباريات اللي لعبها المنتخب مؤخرا».

المستكاوي: «إن شاء الله ربنا يوفق المنتخب المصري ويفرح الناس كلها»

أضاف «المستكاوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن تلك المباراة تحتاج إلى تركيز كبير من قبل أعضاء المنتخب والصبر والحكمة، وهي الفلسفة التي يعتمدها المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، «إن شاء الله ربنا يوفق المنتخب المصري ويفرح الناس كلها، الواحد متحمس جدا».

يجب أن نحافظ على الهدوء

وأوضح أنه في حال جمعت مباراة لكرة القدم بين فريقين كبار كمنتخب مصر ونظيره السنغالي، فلا يمكن التنبوء بالنتيجة، لافتا إلى أنه في آخر 3 مباريات للمنتخب المصري، ظهر لاعبوه بحذر تام مع امتصاص حماس الفرق المنافسة، «بعد كدة بنعمل هجوم مضاد بعدد وافر من اللاعبين، وبنصنع فرص حقيقية للفوز».

وشدد على ضرورة أن يحافظ المنتخب المصري على هدوءه وتركيزه خلال المباراة.