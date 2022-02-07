موسكو: ينبغي على الغرب التفكير في خطر أسلحة واشنطن النووية بأوروبا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنه ينبغي على الغرب، بدلا من الخوف من التهديد الافتراضي بنشر أسلحة موسكو النووية في بيلاروسيا، التفكير في الخطر الحقيقي لنشر أسلحة واشنطن النووية في أوروبا.

وأوضح مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في الوزارة الروسية، فلاديمير يرماكوف، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن مشاركة دول أوروبية غير نووية في المهمات النووية المشتركة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» يتناقض بشكل مباشر مع التزاماتها الأساسية بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

«لندن»: لا نثق في تصريحات موسكو حول عدم وجود خطط لغزو أوكرانيا

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية البريطانية، إلى أن بلادها لا تثق بتصريحات موسكو حول عدم وجود خطط لديها لغزو أوكرانيا، وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، أمس الأحد، على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن خطوات الروس تدل على أن ادعاءاتهم حول عدم وجود خطط لديهم لغزو أوكرانيا كاذبة.

«تراس»: لندن تتفق مع حلفائها حول دعم أوكرانيا

ووصفت تراس، محاولات موسكو لتفجير أوكرانيا وتهديدها بالبديهية، وأضافت تراس، ان لندن تتفق مع حلفائها حول موضوع دعم أوكرانيا ومستعدون لرفع الثمن الذي سوف تدفعه روسيا في حال قيامها بخطوات لاحقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، ملف أوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، اليوم الاثنين، إن الوزيران بحثا جهود حلفاء «الناتو» وشركاء الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة الدول الـ7 «تضم الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة»، والشركاء الآخرين لمواجهة التعزيز العسكري الروسي المستمر بالقرب من حدود أوكرانيا، وأهمية الاستمرار في دعم السيادة​​​.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، امتنع في وقت سابق، عن الرد على سؤال حول إمكانية إرساله قوات إضافية إلى أوروبا في حال استمرار التوتر حول أوكرانيا، وقال إنه لن يتكهن بأي شيء.

من جانبها، رفضت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، التعليق على أنباء حول إمكانية توليها أمانة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، خلفا لأمينه العام الحالي ينس ستولتنبيرج.