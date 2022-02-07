إصابة 6 أشخاص في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب، اليوم الإثنين، 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة شرطة على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن إصابة: دسوقي خميس عبد الفتاح، 42 سنة، مقيم بكوم حمادة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، هاشم السيد أحمد طه، 40 سنة، مقيم بكوم حمادة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في الجسم وكسر في الساق اليمنى، عاشور شوفي توفيق، 45 سنة، مقيم بإيتاي البارود مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، حسن محمد إبراهيم، 42 سنة، مقيم بسنهور دمنهور مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

اقرأ أيضا «إعلام المنيا»: إدمان المخدرات يتلف أجهزة الجسم ويتسبب في حوادث الطرق

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بوادي النطرون

كما أصيب أيضا شخصين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع أخرى على طريق الأميرة التابع لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

اقرأ أيضا نصائح السواقة في المطر.. 10 معلومات تجنبك حوادث الطرق

أسفر الحادث عن إصابة: صبحي باسط عبد المجيد، 58 سنة، مقيم بوادي النطرون، مصاب بكدمة في الصدر وجرح أعلى الحاجب الأيمن، محمد رمضان محمد، 47 سنة، مقيم بالمنوفية مصاب باشتباه خلع في الكتف الأيمن، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.