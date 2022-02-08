معلومات عن نادية رفيق في ذكرى ميلادها: أشهر من قدمن دور الأم

تعد الفنانة نادية رفيق، أشهر من قدمن دور الأم في السينما المصرية، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وتمكنت بملامحها البريئة وصوتها الرقيق، الذي يشبه الكثير من الأمهات، من تصدر ترشيحات مخرجي ومنتجي الأعمال الفنية في دور الأم.

بدايات الفنانة الراحلة نادية رفيق

ولدت الفنانة نادية رفيق، في 8 فبراير 1935، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال الإذاعة المصرية، ثم التحقت بالتليفزيون عند افتتاحه في عام 1960 وعملت بالسهرات التليفزيونية والمسلسلات، مثل: «زهرة في حضن الجبل»، و«حارة الطيب»، و«الدنيا الجديدة»، و«شخصيات تبحث عن مؤلف»، وغيرها من الأعمال التليفزيونية.

نادية رفيق تدخل عالم السينما

خاضت الفنانة نادية رفيق، تجربة السينما، وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية الناجحة، مثل: «مأساة الدكتور سلامة»، و«حكايات هو وهي»، و«الحب في غرفة الإنعاش»، و«المشهد الأخير»، وغيرها من الأفلام.

نادية رفيق تشارك في فيلم «امرأة تحت المراقبة»

قدمت الفنانة الراحلة دور الأرملة العجوز التي كانت تريد أن تقترض من البنك لكي تذهب إلى الحج، خلال أحداث فيلم «امرأة تحت المراقبة»، والذي عُرض في السينمات عام 2000، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، منهم: نبيلة عبيد، فاروق الفيشاوي، عبدالمنعم مدبولي، ماجدة زكي، غادة عبدالرازق، وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال الفنانة الراحلة نادية رفيق

آخر أعمال الفنانة الراحلة نادية رفيق، كان مع الفنان محمود عبدالعزيز في مسلسل «باب الخلق»، الذي عُرض في عام 2012، وهو من إخراج عادل أديب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وفكرة محمد محمود عبدالعزيز، وشارك فيه عدد كبير من النجوم، مثل: محمود عبدالعزيز، دينا، أحمد فلوكس، تامر هجرس، عزت أبوعوف، شيري عادل، وغيرهم من الفنانين.