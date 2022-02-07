إنقاذ 4 فتيات دون 18 عاما من الشارع وإيداعهن بمؤسسة «القاصرات»

وجّهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي لإنقاذ 4 فتيات دون سن 18 عامًا يفترشن الشارع.

وعلي الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلا مأوى إلي مقر تواجدهن، حيث تم اكتشاف أنّ الفتيات ساقطات قيد ومجهولات النسب، تبنتهن أسر ميسورة الحال تتكفل بهن مقابل المساعدة في الأعمال المنزلية، ولكن لعدم وجود أوراق ثبوتية حرمن من أبسط حقوقهن في التعليم والصحة.

آلية للتدخل مع الفتيات

وتبين أنه عند وفاة أرباب الأسر المستضيفة كان مصير الفتيات الطرد والتشرد في الشارع والتعرض لظروف قاسية للغاية، وتمكن فريق أطفال وكبار بلا مأوي من وضع آلية للتدخل مع الفتيات، حيث تم إجراء جلسات دعم نفسي بواسطة فريق اجتماعي ونفسي وذلك لكسب ثقتهن، بالتنسيق مع مؤسسة فتيات القاصرات بعين شمس تم إيداع الفتيات الأربع إحدى دور الرعاية ووضع خطة تأهيلية لهن.

اتخاذ الإجراءات الفورية لاستخراج شهادات ميلاد للفتيات

كما قام فريق إدارة الحالة وبالتنسيق مع المؤسسة ووزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات الفورية لاستخراج شهادات ميلاد لهن حتي تتمكن الفتيات من الحصول علي حقوقهن، وتبين من خلال دراسة الحالة أن الطفلة الأولي تدعي «ش»، 14 عاما، متواجدة بمنطقة المرج الجديدة، والطفلة الثانية تدعي «د»، 13 عامًا، متواجدة بمدينة السلام، والطفلة الثالثة تدعي «ج»، 17 عامًا، متواجدة بمنطقة عزبة النخل، والطفلة الرابعة تدعي «م»، 17 عامًا، متواجدة بمنطقة المرج.

وتناشد وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين بضرورة إخطار الوزارة عن أي أطفال من فاقدي الأسرة أو العائل حتي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حرصا على تحقيق المصلحة للأطفال، كما أن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملا للأسر البديلة وحث المواطنين علي كفالة الأطفال.