المشدد 10 سنوات لعاطل بحيازته مواد مخدرة في الأميرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة كمية من جوهر الحشيش والترامادول، وأسلحة بيضاء «مقص، قاطع»، وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانه سر محمد لاشين وعبدالله أبو ضيف.

هيروين مخدر

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 4405 لسنة 2021 جنايات الأميرية، المقيدة برقم 1391 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، أن المتهم «أحمد. م، 29 عامًا، عاطل»، أحرز بقصد الإتجار مخدر «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أحرز بقصد الإتجار، جوهرًا مخدرًا «ترامادول» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز أسلحة بيضاء «مقص، قاطع» دون مسوغ قانوني.

260 قرصا من مخدر الترامادول

أفادت تحريات المباحث، أنه ورد إليها معلومات من أحد مصادر السرية، أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ونفاذًا له انتقل لمكان تواجده، فضبطه وبتفتيش حقيبة بلاستيكية كانت بيده عثر بداخلها على عدد 260 قرص لجوهر الترامادول المخدر وقطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر.

وكذا مقص طبي وكتر، وبتفتيش شخصه عثر معه على مبلغ مالي وقدره 1747 جنيه، وكذا هاتف جوال وبمواجهته والمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والأسلحة البيضاء لتسهيل تقطيع المواد المخدرة.