%35 ارتفاعا في مبيعات الشاحنات خلال 2021

خلال العام المنصرم 2021، سجل معدل مبيعات مركبات الشاحنات داخل السوق المحلي نسبة ارتفاع وصلت إلى 35% بعدد 49,957 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام الماضي 2020، إذ سجل عدد 37,013 مركبة؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك».

مبيعات الشاحنات ترتفع خلال عام 2021 بنسبة 35%

وحسب التقرير، سجل معدل مبيعات شاحنات البيك أب نسبة ارتفاع وصلت إلى 34.1% بعدد 34,505 مركبة خلال عام 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، إذ سجل عدد 25,724 مركبة؛ كما سجل معدل مبيعات الشاحنات الخفيفة نسبة ارتفاع وصلت إلى 21% بعدد 1,054 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال عام 2022، وسجلت عدد 868 مركبة؛ وأوضح التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات الشاحنات الخفيفة المتوسطة بنسبة وصلت إلى 25% بعدد 9,733 مركبة خلال عام 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال عام 2020 إذ سجلت عدد 7,812 مركبة.

معدل مبيعات المحلي والمستورد من الشاحنات خلال 2021

وأعلن التقرير الأخير الصادر عن «أميك»، ارتفاع في معدل مبيعات الشاحنات (المحلية) خلال عام 2021 داخل السوق المصري بنسبة وصلت إلى 29.1% بعدد 43,480 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال عام 2020 إذ سجل عدد 33,671 مركبة؛ فيما سجل معدل مبيعات الشاحنات المستوردة نسبة ارتفاع وصلت إلى 93.8% بعدد 6,477 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها في عام 2020 إذ سجلت عدد 3,342 مركبة.

ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا للشاحنات خلال ديسمبر 2021

وتضمن التقرير، ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا خلال الشهر الأخير «ديسمبر» من العام المنصرم 2021، وهم بالترتيب:

- شيفروليه، بانخفاض في معدل مبيعاتها بعدد 3,434 مركبة.

- نيسان، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 419.

- تويوتا بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 199 مركبة.

- سوزوكي، بانخفاض في معدل مبيعاتها بعدد 105 مركبة.

- جي إم سي بعدد مبيعات وصل إلى 96 مركبة.