ضبط شخص يستولى على أموال المواطنين بزعم مساعدة المحتجزين بالخارج

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخص استولى على أموال المواطنين بزعم مساعدة المصريين المحتجزين على ذمة قضايا خارج البلاد.

جمع تبرعات من المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واستخدامها في جمع تبرعات من المواطنين لمساعدة المحتجزين على ذمة قضايا بالخارج.

وبالفحص وتكثيف التحريات، أمكن تحديد القائم على الصفحة المشار إليها «حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية – مقيم بالشرقية»، وأن المذكور يمارس نشاطا إجراميا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشائه الصفحة المشار إليها.

وتمكن من خلال ذلك الأسلوب الاحتيالي، من الاستيلاء على مبالغ مالية تم إرسالها من المواطنين عبر محافظ إلكترونية لخطوط هواتف ببيانات وهمية تبين بالفحص الفني أنها خاصة بالمتهم المذكور.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط «2 هاتف محمول – جهاز كمبيوتر»، وبفحصه فنيا تبين أنه محمل بعدد من المحافظ الإلكترونية الخاصة بالنشاط الإجرامي المشار إليه، وعدد آخر من الصفحات خاصة بأسلوب احتيالي آخر يقوم بممارسته، وهو النصب والاحتيال بادعاء العلم بالسحر والشعوذة، فضلا عن العديد من المحادثات والمراسلات بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي».

وبمواجهة المتهم، أقر بممارسته نشاطا إجراميا على النحو المشار إليه.