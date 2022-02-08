ابنة يحيى حقي تشكر الدولة على الاحتفاء بوالدها بمعرض الكتاب: وسام تقدير

شكرت الكاتبة نهى حقي، مصر ووزارة الثقافة وهيئة الكتاب، على الاحتفاء الكبير بوالدها الكاتب القدير يحيى حقي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، الذي اختتم فعالياته مساء أمس الإثنين.

كلمات شكر من ابنة يحيى حقي

دونت نهى يحيى حقي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، رسالة شكر خاصة، نصها: «أما بعد.. بعد هذا الاحتفال الثقافي الرائع أتقدم بخالص الشكر العميق إلى الدولة، وإلى وزارة الثقافة، وسجل الثقافة الرفيعة، وإلى هيئة الكتاب والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة، على اختيار شخصية المعرض في دورته 53، الأديب الأستاذ يحيي حقي، رائد القصة القصيرة، وأحد رموز الثقافة في مصر، وما تزال كتاباته تعيش في وجداننا، وعصرية، وكأنها كتبت الآن».

وتابعت ابنة الكاتب الكبير: «هذا التكريم، هو بمثابة وسام التقدير العميق من الدولي، إلى الأستاذ يحيي حقي، وإبداعاته المتميزة في كل فروع الثقافة، والفكر الشاب والأدب والفنون بكل أطرافها، والشعر والنقد والأسلوب الجديد في الكتابة».

واختتمت: «التكريم بمثابة تقديم الأستاذ يحيي حقي ورحلته الخصبة في قلب مصر، ويحيي حقي الإنسان صاحب المشاعر الجميلة والأحاسيس الرقيقة والأسلوب البسيط والعميق، والرحلة المضيئة لصاحب القنديل، وأخيرا تحيه للهيموجرام، وظهور الأستاذ يحيي حقي مجسما، أمامنا يحدثنا ونحدثه وهذه قصة تقدم عظيم».

معرض الكتاب 2022

أقيمت الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير 2022، وحملت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.

وشارك في الندوة 1063 ناشرا وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، وشهد المعرض إقبالا كبيرا على الزيارة ومتابعة البرنامج المصاحب، إذ أعلنت وزارة الثقافة أمس في ختام المعرض، أن عدد الزوار للمعرض 2 مليون زائر.