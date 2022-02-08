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تفاصيل جريمة الأهواز.. إيراني قطع رأس زوجته وتجول بها في الشارع

الضحية تبلغ من العمر 17 عاما

كتب:

سحر المكاوى
02:06 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022
إيران

إيران

شهدت إيران حادثا مروعا عرف بجريمة الأهواز، أقدم فيها إيراني على قتل زوجته بقطع رأسها بمساعدة شقيقه، ولم يكتف بذلك بل تجول به في الشارع، وأظهر مقطعا مصورا لجريمة الأهواز على مواقع التواصل الاجتماع، رجلا يمسك بسكين كبير بينما يحمل رأسًا مقطوعا بشعر طويل في يد أخرى.

اعتقال المتهمين في جريمة الأهواز 

وأوضحت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، أن الشقيقين المحتجزين لدى الشرطة اعترفا بقطع رأس زوجة أحدهما، بعد انتشار مقطع مصور مروع للضحية على الإنترنت، مضيفة أنه جرى اعتقال الرجلين بعد 4 ساعات من ارتكابهما جريمة الأهواز السبت الماضي جنوب غرب إيران.

وذكر ضابط الشرطة العقيد سهراب حسين نجاد، أن المتهمين في جريمة الأهواز اعترفا بالقتل أثناء تحقيق الشرطة، وتم تقديمهما للسلطة القضائية، لافتا إلى أن الدافع المحتمل هو مشاكل أسرية، قائلا "القضية قيد التحقيق".

فيما أشارت تقارير إعلامية، إلى أن المجني عليها تبلغ من العمر 17 عاما وكانت هاربة في تركيا، وعندما عادت إلى البلاد تعرضت للجريمة البشعة.

وفى سياق متصل، فرض النظام الإيراني المزيد من القيود على الإعلان عن هذه القضايا في وسائل الإعلام.

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