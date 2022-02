تفاصيل جريمة الأهواز.. إيراني قطع رأس زوجته وتجول بها في الشارع

شهدت إيران حادثا مروعا عرف بجريمة الأهواز، أقدم فيها إيراني على قتل زوجته بقطع رأسها بمساعدة شقيقه، ولم يكتف بذلك بل تجول به في الشارع، وأظهر مقطعا مصورا لجريمة الأهواز على مواقع التواصل الاجتماع، رجلا يمسك بسكين كبير بينما يحمل رأسًا مقطوعا بشعر طويل في يد أخرى.

وأوضحت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، أن الشقيقين المحتجزين لدى الشرطة اعترفا بقطع رأس زوجة أحدهما، بعد انتشار مقطع مصور مروع للضحية على الإنترنت، مضيفة أنه جرى اعتقال الرجلين بعد 4 ساعات من ارتكابهما جريمة الأهواز السبت الماضي جنوب غرب إيران.

وذكر ضابط الشرطة العقيد سهراب حسين نجاد، أن المتهمين في جريمة الأهواز اعترفا بالقتل أثناء تحقيق الشرطة، وتم تقديمهما للسلطة القضائية، لافتا إلى أن الدافع المحتمل هو مشاكل أسرية، قائلا "القضية قيد التحقيق".

Heartbreaking. Today in Iran; This man is holding his 17 yr old wife’s head after beheading her. She had fled to Turkey to be safe but was forced back.

In Iran, a father who beheaded his 14 yr old daughter got 8 yr prison but a woman who removed her hijab got 24 years.#LetUsTalk pic.twitter.com/NIsXm1hhRD