أستاذ أحياء دقيقة: خلايا كثيرة في الجسم تموت بسبب الإصابة بكورونا

قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن العلماء يدرسون أجسام مرضى كورونا بعد التعافي، للوقوف على مدى تأثر الجسم، موضحًا أن «هناك خلايا كثيرة في الجسم تموت بسبب الإصابة بكورونا».

وأضاف «الأفندي» في مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور: «كورونا يقتحم بروتين خلايا الدماغ الذي يعتبر جزءًا من الجهاز العصبي المركزي، لذلك يصاب بعض المرضى بصداع».

فقدان حاسة الشم حالة مبكرة لمرض الزهايمر

تابع أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم: «30% ممن الأعراض الشديدة يشعرون بعدم التركيز والنسيان وهناك أعراض جديدة مثل الزهايمر والشلل الرعاش والتنميل في الجسم، أي أنها تصيب الإنسان بأمراض دماغية».

وأوضح أن فقدان حاسة الشم حالة مبكرة لمرض الزهايمر، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشباب الروسي أصبحوا يعانون من عدم التركيز، وأثبتت بعض الأبحاث أن كورونا يسبب خللًا في الدماغ نتج عنه ضعف الذاكرة والتركيز والخلايا العصبية.

خلايا الدماغ التي تهاجم كورونا بروتينها لا تعوض

أكد أن هناك حبوب خاصة لتقوية الذاكرة يمكن الحصول عليها تحت إشراف الطبيب لمواجهة الضغوط العصبية، مشيرًا إلى أنّ فيروس كورونا يهاجم خلايا الدماغ والخلايا العصبية المركزية عند الإنسان ويؤدي إلى الإصابة بأمراض شيخوخة مبكرة بالإضافة إلى التعب والخمول والكسل.

وتابع أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم: «التعب والخمول يمكن التعامل معهما، لكن المشكلة تكمن في هجوم كورونا على بروتين خلايا الدماغ لأنها لا تعوض والمشكلة أيضا تكمن في خلايا الجهاز العصبي المركزي»، مشيرًا إلى أن خطورة الإصابة بكورونا تكمن في أنه أصبح يسبب مشكلات صحية للأطفال بنفس ما يحدث للكبار، وبالتالي فلا يجب التعامل معه باستهتار.