وزير الدفاع يشهد افتتاح أعمال تطوير مستشفى طنطا العسكري

افتتح الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير لمستشفى طنطا العسكري، وذلك بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في الاهتمام بمنظومة التأمين الإداري والطبي للفرد المقاتل وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء القوات المسلحة ودعم القطاع الطبي المدني.

وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث المنظومة الطبية وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات الطبية العالمية، مؤكداً أن رجال الإمداد والتموين مستمرون في تنفيذ كافة المهام والالتزامات المخططة للحفاظ على الطفرة الهائلة التي شهدتها منظومة التأمين الإداري والطبي بالقوات المسلحة.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلماً تسجيلياً من إعداد إدارة الشئون المعنوية تناول أعمال تطوير مستشفى طنطا العسكري وذلك بعد أن تم تحديثها وزيادة طاقتها وفقا لأحدث نظم الإدارة الطبية، فضلاً عن رفع كفاءة المباني الإدارية بها لتقديم خدمة طبية مميزة للمقاتلين وتقديم الدعم للقطاع الصحي المدني.

وقدم مدير إدارة الخدمات الطبية عرضاً تناول شرحاً تفصيليا للمستشفى وكافة الجوانب الإنشائية والطبية المتطورة بها والتي روعي فيها إتباع أحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك بعد أن تم رفع كفاءتها الفنية والإدارية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية.

وتفقد الفريق أول محمد زكى عدد من العيادات التخصصية بالمستشفى وكذلك قسم الغسيل الكلوي وغرف إقامة المرضى ووحدة الحضانات ووحدة الرعاية المركزة وجناح العمليات، والتي تم تنفيذها وفقاً لأحدث المنظومات الطبية المتطورة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الشامل والمستمر لمختلف الأسلحة التخصصية، كما أشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التأمين الطبي من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها.

حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من الكوادر الطبية والشخصيات العامة بالمحافظة.