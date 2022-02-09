التحفظ على 238 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالبحيرة

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإحكام الرقابة البيطرية على المنتجات ذات الأصل الحيواني بأسواق المحافظة، قامت لجنة من أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بحملة تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين بالغربية .

وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٣٨ كجم لحوم عبارة عن (٦ كجم لحم بقري ذبح خارج المجازر صالح ظاهرياً ، ٤٣ كجم كبدة وسجق لم يتم الجزم بصلاحيتها ، ١١ كجم لحم مفروم لم يتم الجزم بصلاحيتها ، ٣٠ كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ١٤٨ كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي) ، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة واتخاذ اللازم حيال المخالفين.

ووجه محافظ الغربية بتشديد الرقابة البيطرية على الأسواق وتكثيف حملات التفتيش المفاجئة لضمان صحة وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني المعروضة للجمهور ، كما شدد على عدم التهاون مع أي من المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم.