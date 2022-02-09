«أسمنت حلوان» تتبرع بـ«ماكينات خياطة» لمواجهة البطالة في كفر العلو

تبرعت شركة أسمنت حلوان (إحدى شركات مجموعة السويس للأسمنت) بماكينات حياكة عالية الجودة؛ لمواجهة البطالة في منطقة كفر العلو بحلوان.

جاء ذلك في إطار برتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان وشركة أسمنت حلوان ونادي كفر العلو الرياضي والاجتماعي، وذلك بحضور كل من قيادات الجامعة والشركة ومجلس إدارة نادي كفر العلو الرياضي والاجتماعي ومواطني المنطقة، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة والتأكيد على الاستثمار في الموارد البشرية ولاسيما في المناطق الأكثر احتياجا.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، على أهمية تعظيم قيمة التدريب والتشغيل لدرء البطالة والحفاظ على قيمة العمل ولاسيما في ظل المتغيرات الأخيرة لجائحة كورونا.

توريد الماكينات بناء على دراسة احتياجات المواطنين في المنطقة

وتعد منطقة كفر العلو من المناطق المستهدفة لتحقيق الاستدامة في الجوانب التي تم قياس احتياجات المواطنين فيها.

وأشارت الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، إلى أن المشغل هو الأول من نوعه في المنطقة المحيطة بالجامعة وتنفيذه جاء بناء على دراسة احتياجات المواطنين في المنطقة.

افتتاح المشغل في القريب العاجل

من جانب آخر سيتم الافتتاح في القريب العاجل بحضور قيادات كل من الجامعة والشركة والأساتذة ولفيف من المهتمين بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتشغيل الفتيات، وسيتم توضيح جوانب المشروع ومراحل العمل فيه والذي تم بتعاون كل الأطراف من أجل تحسين نوعية الحياة بمنطقة كفر العلو.

ويعتبر مشاركة الجامعة مع الجهات المختلفة من غايات الخطة الاستراتيجية للجامعة، وايضا العمل مع المجتمعات المحيطة بالجامعة.

وحضر مراسم توريد الماكينات اللجنة الفنية المشكلة من دكتور محمد البدري بكلية الفنون التطبيقية ودكتور مدحت أبو هشيمة من اقتصاد منزلي.

وتابع عمداء ووكلاء الكليات مشروع المشغل، وهم كلا من دكتور ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، ودكتور داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي ودكتور أسامة أبو هشيمه وكيل الكلية.