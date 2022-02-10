أشياء تعرضك لخطر الإصابة بتسمم الغاز والاختناق.. بلغ الشركة فورا

بحلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، يلجأ الكثيرون إلى استخدام سخانات المياه كثيرا، كما أنهم يحرصون على تدفئة المنازل بغلق جميع النوافذ والأبواب تجنبا للشعور بالبرد القارس، ما يجعلهم يتعرضون إلى خطر تسمم غاز أول وثاني أكسيد الكربون، ثم يتعرضون للاختناق الذي قد يؤدي إلى الوفاة، إذ تعرض الكثير من الأسر إلى الاختناق الناتج عن تسرب الغاز.

هناك الكثير من الأشياء التي تزيد من خطر الإصابة بـ الاختناق الناتج عن تسرب الغاز، سواء كان ناتجا عن الغاز الطبيعي أو أسطوانات الغاز، وتهتم «الوطن» دائما بسلامة المواطنين، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير الأشياء التي قد تزيد من خطر الإصابة بتسمم الغاز والاختناق حتى يتم تجنبها، وفق الصفحة الرسمية للشركة الوطنية للغاز ناتجاس، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي جاءت كالتالي

أشياء تزيد من خطر الإصابة باختناق الغاز

- العبث بمهمات الغاز الطبيعي، أو الاستعانة بشخص غير الشركة المختصة للتعامل معها، فيجب تجنب اللجوء إلى الأشخاص غير المؤهلين، وضرورة الاستعانة بإحدى شركات البترول.

- سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات، يجب تجنب سد فتحات التهوية تلك لأي سبب من الأسباب، حتى إذا كان المكان يتأثر ببرودة الطقس الشديد.

- إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان، فيجب تجنب إلغاء المداخن الخاصة بالسخان، إذ أن هذا السبب من أكثر أسباب التعرض للاختناق.

- استبدال الأجهزة والسخانات التي تعمل بالغاز الطبيعي دون الرجوع لشركة الغاز، إذ يؤدي عدم خبرة العمل إلى تركيب الأجهزة بالخطأ، ما يعرض الأجهزة إلى تسريب الغاز.

عدم غلق صنابير المياه الساخنة عند انقطاع المياه

- عدم غلق صنابير المياه الساخنة عند انقطاع المياه، فيجب التأكد من غلق الصنابير جيدا حال انقطاع المياه، فإذا تم تركها دون غلقها يؤدي إلى تشغيل سخان المياه دون وجود مياه، ما يعرضه لتسرب الغاز.