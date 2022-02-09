عاجل.. استخراج جثمان الطفل «عبدالرحمن» بعد 3 أيام من غرقه في «بحر شبين الكوم» (فيديو)

تمكن رجال الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية، من استخراج جثة الطفل عبدالرحمن سعيد البلشي، الذي غرق في بحر شبين الكوم في قرية ميت عافية، وسط تجمع عدد كبير من أهالي القرية اللذين انتظروا خروجه علي مدار الـ 3 أيام الماضية، بعد البحث عنه في المياه من القرية حتي مركز السنطة بمحافظة الغربية .

تجمع الأهالي لإنقاذ الطفل

وشهدت قرية ميت عافية تواجد، المقدم محمد مغربي رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، والنقيب محمد أشرف، وعدد من القيادات الأمنية في مديرية أمن المنوفية، كما تجمع عدد كبير من أهالي قرية ميت عافية بعد معرفتهم باستخراج الجثة.

إخطار بغرق الطفل

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بغرق طفل يدعي عبدالرحمن سعيد البلشي «5 سنوات»، في بحر شبين الكوم، وتواصلت جهود فرق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الطفل بعد أن جرفة تيار المياه بعيدا عن مكان الواقعة، وجري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في القضية.