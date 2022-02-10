حظك اليوم برج السرطان الخميس 10-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تتذمر

شخصيته القوية تجعل من مولود برج السرطان قائدا في العمل، فهو يستطيع الوصول إلى مناصب عليا في فترة زمنية قصيرة، يبحث دائما عن حقائق الأمور، ودائما يقوم بتحليل الأشياء التي تحدث من حوله، حتى يستطيع ربط الخيوط ببعضها البعض، وبالرغم من ذلك فهو شخصية غامضة بشكل كبير، لا يمكن فهم ما يكمن بداخله بسهولة، فهو شخصية حازمة في اتخاذ قراراته، ولا يمكن أن يتراجع عنها لأي سبب من الأسباب، وقوته هذه تجعله يظهر بأنه شخص عنيف للآخرين، ويتميز أيضا مولود برج السرطان بالقوة والشجاعة، لديه خيالا واسعا بشكل كبير، يميل إلى سماع الموسيقى كثيرا، يعشق الألوان الفاتحة والمضيئة، لديه شخصية غيورة على المقربين منه كثيرا.

حسه المرهف ورومانسيته تساعده كثيرا على النجاح في علاقاته العاطفية، كما أنه يستطيع التكيف بسهوله على طباع شريك حياته، ما يساعد على تعزيز العلاقة بينهم، كما أن التفاهم يساعد على استمرارها لفترات زمنية طويلة، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، حتى يستطيع أن يتفادى ما سيحدث من مشكلات وأزمات في يومه، ونقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك غبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل ولمراقبة الأجواء من حولك، فقط حافظ على السرية والكتمان.

عيوب مواليد برج السرطان

بالرغم من أن مواليد برج السرطان لديه الكثير من المميزات، إلا أنه لديه عيوب كثيرة أيضا، ومن أبرز تلك العيوب أنه غيور بشكل كبير، الأمر الذي يسبب إزعاج كبير لشريك حياته، ما يجعله لا يثق في الآخرين بسهوة على الإطلاق، كما أنه لديه حساسية مفرطة تجاه مشاعره التي يبوح بها للآخرين.