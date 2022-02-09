«التعليم» تطلق مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة للمدارس الحكومية والخاصة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة، في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، خلال خطابها للمديريات التعليمية، إن أعمال الدورة الثانية لمسابقة الأسبوع العربى للبرمجة تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة من المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 حتى 28 فبراير الجاري، وتشمل للطلاب من سن 6 سنوات حتى 18 سنة، وتتمثل المسابقة في التالى:ـ

مسابقات الأسبوع العربي للبرمجة للذكاء الاصطناعي

- مسابقة الأسبوع الذهبي والتي تمنح للبلد التي تسجل أكبر عدد من الأنشطة.

ـ مسابقة النشاط الذهبي تمنح للمعلم الذي نظم أفضل نشاط.

ـ مسابقة المدرسة الذهبية تمنح للمدرسة التي تسجل أكبر عدد من الأنشطة.

ـ مسابقة الفريق الذهبي تمنح لفريق الطلاب الفائز بعمل أو مشروع في كل فئة عمرية.

تدريب المعلمين على برامج متخصصة لتعليمهم أسس البرمجة

وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطابها، إلى أنه سيتم تنظيم العديد من التدريبات العلمية الافتراضية للمدرسين والطلاب على برامج متخصصة لتعليمهم أسس البرمجة في حل المشكلات.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بتعميم المسابقة على جميع المدارس داخل المحافظات ومشاركة المدارس الحكومية والخاصة.

تعليم القاهرة: نتيجة الإعدادية بالرقم الجلوس غدا

ومن جانب آخر، اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2021/2022، بنسبة نجاح 73.2%، ونتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية غداً الخميس علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس.