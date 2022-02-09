عاجل.. تحرير تاجر سيارات وضبط خاطفيه: طلبوا فدية 3 ملايين جنيه

ألقت أجهزة الأمن القبض على مفتش أغذية في كرداسة، و4 آخرين، بتهمة اختطاف تاجر سيارات في أكتوبر، ومساومة أسرته على 3 ملايين جنيه فدية، وتمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهمين، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

الخاطفون طلبوا فدية 3 ملايين جنيه

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن المتهمين تمكنوا من خطف المجني عليه من على مقهى في مول هرم سيتي، وأرسل المتهمون رسالة إلى شقيق المجني عليه طلبوا منه تجهيز 3 ملايين جنيه نظير إعادة شقيقه.

ضبط المتهمين بخطف تاجر سيارات

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد محمد ربيع مفتش مباحث أكتوبر، أن المجني عليه كان على خلاف مع المتهمين بسبب تجميعه مبالغ مالية منهم لاستثمارها نظير حصولهم على أرباح شهرية، لكنه تعثر في سداد تلك المبالغ، ما نتج عن ذلك نشوب خلافات بينهم انتهت بالتخطيط لخطفه.

تمكنت قوة أمنية قادها المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من تحرير المجني عليه، عقب احتجازه في منزل المتهم الرئيسي في القطوري بالعياط، وألقي القبض على الجناة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.