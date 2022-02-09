مشروع شركة «Colibri» في برنامج «الفرصة»: سفنجة طبية لإنقاذ الأرواح

شارك موسى السيد، أحد مؤسسي شركة « Colibri»، في منافسات برنامج «الفرصة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، إذ أن هذه الشركة قام عليها مجموعة من العلماء بغية إنقاذ مجموعة كبيرة ممن يتعرضون للحوادث، إذ أن المشروع عبارة عن سفنجة طبية الأعلى في العالم تعمل على امتصاص الدماء.

الاعتماد على الشاش والقطن بعد الحوادث

وأضاف «السيد»، خلال مشاركته في البرنامج، أنه بالرغم من أن الحوادث التي يتعرض لها المواطنون قد تؤدي لحدوث نزيف كبير وهي من أكبر التحديات التي تواجه المرضى والجراحين، إلا أنه لا يزال حتى الآن يجري الاعتماد بشكل كامل على الشاش والقطن برغم ضعف قدراتهما على الامتصاص، وحتى الآن ليس بوسع القطن والشاش إيقاف النزيف.

مزايا منتج «colibri» المنافس في برنامج «الفرصة»

وقال أحمد والي، أحد مؤسسي الشركة: « إحنا عبارة عن مجموعة من الباحثين بمختلف الجامعات، بحثنا وطورنا ووجدنا حلًا لمشكلة النزيف التي تواجه أطباء الأسنان والجراحين، (colibri) ستكون أول سفنجة طبية في مصر والشرق الأوسط لديها قدرة على امتصاص 60 ضعفا من وزن الدم بالإضافة لمقدرتها على تسريع التجلط مما يوقف النزف فضلاً عن توافر أحجام كثيرة منها مما يجعلها سهلة الاستخدام في الجراحات أو عيادات الاسنان».

3 شركات تبهر لجنة التحكيم

وكشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن أن الشركات المتنافسة اليوم هي 3 شركات أبهرت لجنة التحكيم في حلقات «الأوديشن»: «منها سفنجة طبية هي الأعلى على الامتصاص ومنصة توصل السياح بالمرشدين السياحيين، وتطبيق تضع عليه فواتيرك ويعرض لك أماكن العروض»، موضحة أن المنافسة في حلقة الفرصة اليوم ستكون على 310 آلاف جنيه، منها شيك بـ100 ألف جنيه من شركة «إنرشيا»، ولو كان المشروع في مجال التكنولوجيا سيحصل على فرصة احتضان من وزارة الاتصالات بقيمة 180 ألف جنيه.