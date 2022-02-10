رياح مثيرة للأتربة والرمال على سيناء لليوم الثاني.. واستعدادات لمواجهة التطورات

واصلت الأجواء المناخية في مدن وقرى شمال سيناء، حالتها غير المستقرة، باستمرار هبوب الرياح المحملة بالأتربة بشكل متوسط، على المناطق الصحراوية والساحلية، لليوم الثاني على التوالي.

وكانت رياح باردة، قد هبت منذ صباح أمس، حتى صباح اليوم، على بعض المناطق السكنية في مدينة العريش، فيما كانت محملة بالأتربة على المناطق الصحراوية غرب المدينة ومناطق وسط سيناء والشيخ زويد ورفح، رغم سطوع الشمس منذ ساعات الصباح الباكر.

تنظيف من شوارع العريش

واصل مجلس مدينة العريش، تنظيف القاذورات والأوراق من نهر الشوارع والطرقات العامة والشوارع الخلفية للمدينة، والعمل على إزالة جميع الأتربة من شوارع المدينة.

وأزالت سيارات المجلس، بمشاركة عمال النظافة، رواكد الأمطار التي ضربت المدينة مؤخرا، وفيما واصلت العمل على تنظيف الشوارع من الرمال، التي خلفتها الرياح التي تضرب جميع التجمعات السكنية بالمدينة.

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، أن مجلس مدينة العريش، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، على كامل الاستعداد لمواجهة جميع المشكلات، التي قد تتسببها الرياح، وتكاثر الرمال على نهر الطريق.

20 سيارة مستعدة لمواجهة تطورات المناخ

أضاف رئيس مدينة العريش، أن هناك 20 سيارة معدة ما بين صغيرة وكبيرة، ولودرات عملاقة ومتوسطة، جاهزة تماما لإزالة كل الرمال من نهر الطريق والمناطق الرئيسية والعامة، حال اشتداد الرياح على المحافظة.

يشار إلى أن هبوب الرياح والأجواء المناخية التي سادت شمال سيناء على مدار الساعات الماضية، لم تتسبب في أي من المشكلات بجميع المدن، بحسب قسم الطوارئ بديوان عام المحافظة.