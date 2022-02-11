مواعيد القطارات اليوم على جميع خطوط السكة الحديد بـ«بحري وقبلي»

أعلنت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات، اليوم الجمعة، على كل الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، مؤكدة أن هناك إجراءات مشددة يتم تنفيذها داخل عربات القطارات والمحطات، لحماية الركاب من أوميكرون.

وأشارت هيئة السكة الحديد، في بيان، إلى أن هناك بعض التعديلات على مواعيد القطارات، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحة أن جميع المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر يتم تعقيمها بشكل دوري بسبب أوميكرون.

مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية

1- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

2- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

3- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

4- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

5- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

6- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

7- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

8- قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

9- قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

10- قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.

11- قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر.

12- قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد الظهر.

13- قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 بعد الظهر.

14- قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

15- قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

16- قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

17- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.

مواعيد القطارات على خط الإسكندرية - القاهرة

1- قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

2- قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

3- قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

4- قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

5- قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

6- قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

7- قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

8- قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

9- قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 بعد الظهر.

10- قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر.

11- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

12- قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 17.20 بعد الظهر.

13- قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

14- قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

15- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

16- قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

17- قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

مواعيد القطارات على خط المنصورة - دمياط - القاهرة والعكس

1- قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 05.35 صباحا.

2- قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 06.25 صباحا.

3- قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 07.10 صباحا.

4- قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 07.35 صباحا.

5- قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة موعد قيامه الساعة 08.30 صباحا.

6- قطار رقم 966 دمياط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.07 بعد الظهر.

7- قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

8- قطار رقم 941 القاهرة دمياط مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 05.15 صباحا.

9- قطار رقم 965 القاهرة دمياط مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 07.20 صباحا.

10- قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرا.

11- قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرا.

12- قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 15.10 بعد الظهر.

13- قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 بعد الظهر.

14- قطار رقم 969 القاهرة دمياط مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.

مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد والعكس

1- قطار رقم 593 القاهرة السويس مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 05.00 صباحا.

2- قطار رقم 945 القاهرة بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 06.10 صباحا.

3- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.40 صباحا.

4- قطار رقم 971 سوهاج بورسعيد موعد قيامه الساعة 13.45 ظهرا.

5- قطار رقم 955 القاهرة بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 14.40 ظهرا.

6- قطار رقم 959 القاهرة الإسماعيلية مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 17.40 بعد الظهر.

7- قطار رقم 946 الإسماعيلية القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 05.00 صباحا.

8- قطار رقم 952 بورسعيد القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 06.50 صباحا.

9- قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

10- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.

11- قطار رقم 956 بورسعيد القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرا.

مواعيد القطارات على خط القاهرة المناشي - إيتاي البارود والعكس

1- قطار رقم 687 القاهرة المناشي- إيتاي البارود مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 14.30 بعد الظهر.

2- قطار رقم 666 إيتاي البارود- المناشي- القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 07.15 صباحا.

مواعيد القطارات بخطوط القاهرة والوجه القبلي والعكس

1- قطار رقم 1902 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

2- قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

3- قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

4- قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

5- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

6- قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

7- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

8- قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه من القاهرة الساعة 13.30 ظهرا.

9- قطار رقم 970 بورسعيد- سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 14.00 ظهرا.

10- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر.

11- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.

12- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 بعد الظهر.

13- قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

14- قطار رقم 988 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 بعد الظهر.

15- قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.

16- قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.45 بعد الظهر.

مواعيد القطارات بخطوط القاهرة الوجه القبلي والعكس

1- قطار رقم 88 الإسكندرية- أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 20.00 مساء.

2- قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

3- قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

4- قطار رقم 996 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

5- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

6- قطار رقم 890 القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

7- قطار رقم 977 الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.

8- قطار رقم 83 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

9- قطار رقم 1903 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 01.05 بعد منتصف الليل.

10- قطار رقم 87 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 01.15 بعد منتصف الليل.

11- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 01.40 بعد منتصف الليل.

12- قطار رقم 2009 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 02.05 بعد منتصف الليل.

13- قطار رقم 871 أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 03.15 بعد منتصف الليل.

14- قطار رقم 85 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 04.10 صباحا.

15- قطار رقم 997 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 04.35 صباحا.

16- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 05.45 صباحا.

17- قطار رقم 989 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 06.40 صباحا.

18- قطار رقم 971 سوهاج بور سعيد موعد قيامه من القاهرة الساعة 07.05 صباحا.

19- قطار رقم 991 سوهاج القاهرة موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.20 صباحا.

20- قطار رقم 987 الأقصر القاهرة موعد قيامه من القاهرة الساعة 10.15 صباحا.

21- قطار رقم 891 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 15.00 بعد الظهر.

22- قطار رقم 983 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 بعد الظهر.

23- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.

24- قطار رقم 2013 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 22.10 مساء.

25- قطار رقم 2007 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

26- قطار رقم 2015 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.