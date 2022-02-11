المنتج مصطفى إسماعيل عن طرح أغنية لـ«عبير الشاذلي»: أشجع المواهب

يستعد المنتج مصطفى إسماعيل، لإصدار أغنية «أصعب من الفراق» للمطربة الشابة الصاعدة عبير الشاذلي، والأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم وسيتم تصويرها فيديو كليب وسيتولى إخراجه والإشراف عليه المخرج مرقس عادل.

مصطفى إسماعيل تحدث عن الموهبة الصاعدة عبير الشاذلي

وقال المنتج مصطفى إسماعيل لـ «الوطن»، إنه يراهن على صوت الموهبة الجديدة عبير الشاذلي للصعود في سماء المواهب الشابة المتميزة، حيث إن عبير من الأصوات التي نفتقدها وأنها تعيدُنا إلى زمن الفن الجميل الذي تميز بقوة الموهبة والإحساس، وأنه لابد من تلميع مثل هذه المواهب وإعطائها الفرصة للتواجد على الساحة الغنائية.

مصطفى إسماعيل: حريص على تصدير الفن الراقي

وأكد المهندس مصطفى إسماعيل، أنه حريص على تصدير الفن الراقي وبلورة الأصوات الفريدة لاستحقاقهم الوجود على الساحة الفنية بقوة تميزهم، مشيراً إلى أنه يكون سعيدا باكتشاف المواهب الشابة الجديدة.

مصطفى إسماعيل يكشف موعد طرح الأغنية الجديدة

وتابع حديثه بشأن أغنية «أصعب من الفراق» لعبير الشاذلي، أنه من المقرر طرحها خلال 2022، مؤكدا أنه يستعد لأعمال قوية قادمة مع أبرز النجوم ستكون مفاجئة خلال الفترة المقبلة لإثراء الساحة الفنية.

معلومات عن المنتج مصطفى إسماعيل

يُذكر أن المنتج مصطفى إسماعيل قد تواجد بقوة على ساحة الإنتاج الفنى مؤخرا من خلال إنتاج أهم الأعمال الغنائية لكبار الفنانين مثل كليب «الحب والسلام» للفنانة أصالة، وحققت نجاحاً كبيراً بعد عرضها على يوتيوب، والتي تخطت 4 ملايين مشاهدة.

وكذلك كليب «الناس في بلادي» للفنان محمد منير واللذان تم طرحهما خلال عام 2020، أيضا عن نجاح ساحق أنتج مؤخرا كليب «الجنة في الإمارات» للفنان الشعبي حكيم، الذي حقق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة على يوتيوب، وتفاعل جمهور حكيم مع الفيديو بمجرد طرحه.