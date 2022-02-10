نائب: موافقة الحكومة على زيادة الأدنى للأجور يؤكد إنحياز الدولة للمواطن

أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بحزمة القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية جاء وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين معيشة المواطنين وتخفيف العبء عنهم ، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022 مؤكداً أن هذا القرارات إنجاز كبير لصالح العاملين بالدولة يؤكد انحياز الدولة للمواطن ومساندته من أجل أن يعيش حياة كريمة .