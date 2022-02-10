السيطرة على حريق نشب في شقة بأرض العزب ببورسعيد دون إصابات

نشب حريق، مساء اليوم، في شقة سكنية بمساكن أرض العزب بحي العرب ببورسعيد، وسيطر رجال الإطفاء والحماية المدنية على الحريق قبل وصوله إلى المساكن الأخرى المجاورة، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في وحدة سكنية، ما أسفر عن خسائر في محتويات الشقة.

سيارتا إطفاء للسيطرة على الحريق

انتقلت على الفور سيارتا إطفاء تابعة لإدارة الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يصل إلى باقي الوحدات السكنية، وإنقاذ السكان، خاصة أن شوارع المنطقة السكنية ضيقة وبها محال تجارية كثيرة، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تحسبا لوجود إصابات أو حالات اختناق.

الحريق نشب في حجرة نوم

تبين من تحريات رجال البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، نشوب حريق في حجرة نوم بشقة سكنية ملك «حامد. ع. م» بالعمارة رقم 12 بمساكن أرض العزب، ويستكمل رجال البحث الجنائي التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق، والذي يُحتمل أن يكون بسبب ماس كهربائي.

حريق في محل منظفات ومبيدات

يذكر أن حريقا نشب، اليوم، بمحل لبيع المنظفات الكيميائية والمبيدات بشارع الحميدي، وتمت السيطرة على النيران قبل وصولها إلى باقي المنطقة المعروف عنها أنها سوق تجاري.

وتمكن رجال الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق بمواد كيميائية، قد تزيد من اشتعال النيران.