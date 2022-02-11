محمد الفولي صاحب فكرة «أغلفة موازية»: لم أتوقع الانتشار المرعب للتريند

تريند «أغلفة موازية» الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر سابقة في المجال الثقافي الذي اعتاد الجدية، حيث قام عدد كبير من الكتاب بتبادل السخرية من أغلفة الكتب بوضع اسم رواية شهيرة على مشهد من أحد الأعمال الفنية السينمائية وغير المتوقع ربطها بموضوعات الكتب الأصلية.

وشارك في التريند مئات الحسابات سواء لأعمال رواية صادرة حديثا أو أعمال كلاسيكية بمن فيهم الكتاب، كما تفاعل العديد من المؤلفين مع تريند أغلفة موازية، بمشاركة الأغلفة التي صنعها القراء لهم محبة فيهم.

وانتشر هاشتاج «أغلفة موازية» بقوة وارتبط التريند بصور من أفلام أو مسرحيات شهيرة وغيرها مع دمجها باسم كتاب أو رواية يعبر عنها فيكون الأمر ساخرا ومبهجا.

«التريند» قدم صورة مغايرة عن الثقافة

وعن كواليس وبداية إطلاق هاشتاج «أغلفة موزاية» تحدث المترجم محمد الفولي، قائلا: «التريند قدم صورة مغايرة عن الثقافة، والكتاب استفادوا بإعادة الدعاية لأعمالهم»، موضحا «وكما أن أغلفة موازية أزال الحاجز بين القارئ والكاتب، وكسر الصورة النمطية المتجهمة للكاتب».

الفكرة بدأت من 3 أسابيع

وعن بداية الفكرة قال «الفولي» لـ«الوطن»: «عادة أنا بطلع همومي من الترجمة في الضحك بنشر صور مضحكة، من أفلام ومسلسلات أربطها بالترجمة، وأنشرها على نطاق الأصدقاء فقط ، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». موضحا «ومن 3 أسابيع حاولت الخروج من حالة الزهق بعمل فكرة أغلفة موازية على أغلفة ترجماتي ونشرتها، ولاقت إعجاب أصداقائي».

وتابع: «ومن 5 أيام عملت فكرة «أغلفة موازية» مع صور وكوميكس على ترجمات شهيرة ونشرتها على العام، ونمت، وصحيت الصبح لقيت التريند متفجر، فقلت سيهدأ في اليوم التالي لقيته توسع بشكل أكبر، وهكذا»، مشيرا إلى «الناس بدأت تاخده في سكك تانية وتربطه بماتشات كورة أو حلويات ومأكولات، لعمل دعاية لأصحاب المحلات».

وأردف: «لم أكن أتوقع هذا الانتشار المرعب، أنا كنت بهزر مع أصحابي، لكن أعتقد أن الناس عندها رغبة تضحك"»، مؤكدا «يطلع تريند من المجال الثقافي فهى سابقة لم تحدث من قبل»، لافتا إلى أن ما حدث في تريند أغلفة موازية، ممكن يكون عمل دعاية لكثير من الأعمال وأتصور انه سيؤثر بشكل ما في الإقبال على الكتب.

أغلفة موزاية لفت الانتباه إلى بعض العناوين

وأوضح: «لقيت ناس كاتبين أن تريند «أغلفة موازية» لفت انتباهم لبعض العناوين، رغم إنهم في الأصل مش قراء، وبدأ يسألوا عن عناوين بعينها.

وتابع: «الموضوع أسعدني جدا، خاصة إن الناس عمل حاجات فيها خفة دم رهيبة، خاصة أن الناس كانت محتاجة تضحك بعد الزعل بسبب خسارة بطولة أفريقيا وبسبب رحيل الطفل المغربي ريان.

وأشار إلى أنه متوقع أن تستفيد دور النشر التي تنشر أعمال خفيفة بنشر أعمال ذات أغلفة جذابة قادرة على لفت انتباه القراء، أما دور النشر الجادة، ستحاول أيضا الاستفادة بشكل آخر بالاهتمام بشكل غلاف الكتاب ذات نفسه، أي يكون هناك اعتناء بالغلاف وارتباطه بمضمون الكتاب.