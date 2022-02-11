«باشاغا» عقب وصوله «مطار معيتيقة»: أمد يدي للجميع دون استثناء

قال رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، مساء أمس الخميس، إن الحكومة القادمة ستكون حكومة للجميع، مضيفا في كلمة مقتضبة عقب وصوله إلى «مطار معيتيقة»، قادمًا من طبرق، أمام وسائل الإعلام، إنه يمد يديه للجميع بدون استثناء.

اختيار باشاغا لرئاسة الحكومة الليبية

وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، قال في وقت سابق، إن المجلس صوت خلال جلسته بالإجماع على اختيار باشاغا لرئاسة الحكومة الليبية ووافق على تضمين التعديل الدستوري الـ12 في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، قبل تعليق الجلسة إلى موعد آخر.

وأشار باشاغا، إلى أنه لا يمكن لحكومة أن تنجح دون التعاون مع السلطة التشريعية، وأوضح المسؤول الليبي المكلف، إن حكومته ستتعاون مع مجلسي النواب والدولة، مضيفا أنه وسيبدأ مرحلة جديدة ويطوي صفحة الماضي».

ووجه باشاغا، شكره لرئيس الحكومة السابق عبدالحميد الدبيبة وحكومته على تحمل المهمة في مراحل صعبة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

باشاغا: أثق بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية

وأضاف رئيس الحكومة الليبية المكلف، انه على ثقة بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتسليم السلمي للسلطة، ووجه باشاغا، رسائل للداخل والخارج، بالقول إنه سيعمل على أن يكون عند حسن الظن، ولا مكان للظلم والانتقام والكراهية، وسيفتح صفحة جديدة أساسها المحبة.

رئيس الوزراء المكلف: علاقة الحكومة بـ دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل

وشدد رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، على أن علاقة الحكومة بجميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل، والعمل بشكل وثيق على جميع الأصعدة، خاصة الصعيد الأمني، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

كما قدم باشاغا شكره لبعثة الأمم المتحدة في لبيا،، مشيرا إلى أهمية العمل معًا خلال الفترة المقبلة.