مصدر: استمرار تلقي طلبات سكان الحي السادس.. ولدينا 250 رغبة

أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن المنطقة الشرقية وحي غرب مدينة نصر مستمرين في تلقى رغبات سكان الحي السادس والسابع بمدينة نصر، تحديدا المنطقة التي تدخل حيز التطوير وإعادة التخطيط خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استمرار استطلاع رأي سكان الحي السادس بشأن رغباتهم، إذ تلقى حي غرب مدينة نصر حتى الآن ما يقرب من 250 رغبة من السكان، الذين طالب بعضهم بالعودة إلى المنطقة أو الحصول على تعويض مادي مناسب.

رغبات سكان الحي السادس

ذكر المصدر، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه من حق المواطنين تسجيل ما يناسبهم من رغبات، حتى يتم حصر كل احتياجاتهم ووضعها فى الحسبان قبل القيام بأي أعمال تطوير وإعادة تخطيط، إذ نستهدف العمل على رضا المواطن وعدم الإضرار بحقوقه وتطوير المنطقة بشكل يتناسب مع الطفرة التى تشهدها العاصمة في كل المجالات، مضيفا أن المواطنين يتوجهوا بمحض إرادتهم إلى مقر الحي لإبداء رغباتهم وفق البدائل المتاحة، التي تتمثل في الحصول على وحدة سكنية مجهزة في السلام أو وحدة في جاردنيا، أو الحصول على تعويض مادي أوالعودة لمنطقة الحى السادس بعد تطويرها.

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وأوضح أن خطة التطوير تشمل إزالة العقارات القديمة بنطاق الحي السادس مع الإبقاء على مباني الخدمات الموجودة، وتقوم بأعمال التطوير الدولة وليست أي جهة أخرى كما يتردد، ولن تتم أي أعمال إزالة للحي أو البدء في خطة التطوير قبل استطلاع رأي السكان وضمان كل مواطن حقه، فكل ما يتم هو لصالح المواطن وليس ضده كما يزعم البعض.

طلاء واجهات العقارات

من ناحية أخرى، تواصل أحياء المطرية وشرق مدينة نصر، متابعة أعمال طلاء واجهات العقارات بالمطرية ومدينة الأمل، خاصة المطلة على المحاور والشوارع الرئيسية، وذلك لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المواقع، في إطار توجيهات محافظة القاهرة.