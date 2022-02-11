كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالشرقية وضبط الجناة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية من «عامل بأحد المراكز التجارية كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر - مقيم بسكن إداري خاص بعمله بدائرة القسم»، بعثوره على جثة زميله بالعمل داخل الشقة سكنه «يُقيم معه بذات الشقة»، يحمل جنسية إحدى الدول وبها طعنة بالصدر ووجود متعلقاته «حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي»، وبالمعاينة عُثر على «سكين مُدمم - آثار عنف بأحد الأبواب بالغرفة محل العثور وبعثرة محتويات الغرفة».

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالشرقية أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، لمعرفتهما بالمجني عليه وسابقة التردد عليه بمحل إقامته ولعلمهما بعدم تواجد المجني عليه وزملاؤه في ذلك التوقيت، وفي سبيل ذلك أعد أحدهما سيارة ملاكي ملك والده، وقام الآخر بالقفز لداخل الشقة وقام بسرقة «عدد من المتعلقات الشخصية» وحال شعور المجني عليه بتواجد الجاني، حاول الإمساك به فقام بطعنه بسلاح أبيض «سكين» محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

تم بإرشادهم ضبط المسروقات والسيارة المستخدمة في الواقعة.

كشف ملابسات تغيب ربة منزل بالأقصر.. وضبط مرتكب واقعة مقتلها

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر بتغيب «ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز» من شقيقها وزوجها.. وعللا ذلك لوجود خلافات زوجية.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالأقصر أن زوج المتغيبة احتجزها مُنذ فترة طويلة ومنعها من الخروج وعدم تقديم الطعام لها وأنه دائم التعدي عليها بالضرب؛ مما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع وقيامه بدفنها داخل المنزل، لوجود خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.. وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وأرشد عن الجثة داخل حجرة بالمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.