بدء عزاء المخرج أحمد يحيى.. وسامح الصريطي والشرنوبي أول الحضور «صور»

بدأ عزاء المخرج أحمد يحيى، منذ قليل، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور المخرج محمد عبدالعزيز، والفنان سامح الصريطي، ومحمد الشرنوبي، لتقديم واجب العزاء في المخرج الذي وافته المنية الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 75 عاما.

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في المخرج أحمد يحيى

كما حضر أيضا عزاء المخرج الكبير أحمد يحيى، الفنانون محمد إبراهيم يسري، محسن علم الدين، أشرف فايق، عزوز عادل، ألفت عمر، علاء عرفة وهند عاكف.

وغيب الموت المخرج أحمد يحيى، بعد رحلة عطاء كبيرة في السينما سواء في التمثيل كطفل صغير أمام فريد شوقي وعبدالحليم حافظ، أو كمخرج قدم العديد من الأعمال المهمة للسينما منها «كراكون في الشارع».

وفاة المخرج أحمد يحيى

توفي المخرج أحمد يحيى، يوم الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 75 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا.

وأعلن خبر وفاته شقيقه الأكبر، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: «انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

مشوار أحمد يحيى مع الفن

بدأ المخرج أحمد يحيى، حياته الفنية منذ الصغر، وعمل أيضا بمجال كتابة والسيناريو، وشارك بالتمثيل في مرحلة الطفولة، وقدم بعض الأعمال مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، في فيلمي «حكاية حب» و«البنات والصيف».

تخرج أحمد يحيى، في المعهد العالي للسينما عام 1968، وبعد الحصول على البكالوريوس، عمل في البداية كمساعد مخرج، مع العديد من كبار مخرجين مصر، أبرزهم، حلمي حليم وأشرف فهمي وحسين كمال ومحمد عبدالعزيز.