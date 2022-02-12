حبس متهم بقل ابنة خاله بعد محاولة اغتصابها في أوسيم 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل أبنة خالته «أمل.م- 15عاما» طالبة بالصف الثالث الإعدادي بعد محاولة إغتصابها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، حيث وجدت الفتاة مسجاة على الأرض داخل منزلها بمنطقة الزرايب التابعة لمنطقة البراجيل بدائرة قسم شرطة أوسيم .

تفاصيل الواقعة

تلقى والد الفتاة اتصالا من نجل شقيقته يخبره باكتشافه لجثة نجلته، وبمناقشة نجل عمة المجني عليها قرر أنه حضر لاصطحاب أحد أشقاء المجني عليها للعمل في فرز المخلفات ووجد باب المنزل مفتوحا وفدلف للداخل ليعثر على جثتها.

التحقيقات تكشف كذب المتهم

وكشفت التحقيقات عن عدم صدق رواية الشاب وتبين عدم معقوليتها بمحاولته لتضليل جهات التحقيق وإزاحة التهمة عن نفسه بإختلاقه قصة غير حقيقية عن الواقعه وعدم معقولية خط سيرة أو ساقبة قيامه بذلك، وبإعادة مناقشته من خلال مواجهته بالتوقيتات انهار، واعترف أنه ترصد تواجدها بالمنزل بمفردها بعد خروج والدها ووالدتها وشقيقيها وسمحت له بالدخول، فاستل سكين مطبخ وأجبرها على خلع ملابسها وحاول الاعتداء عليها، فصرخت فالتقط السكين وسدد لها طعنة بالبطن ثم ذبحها واستولى على هاتفها المحمول لإظهار أن الواقعة سرقة.

وكشفت عناصر الطب الشرعي عن وجود جرح وخزي بأعلى البطن وآخر ذبحي بالرقبة من الأمام وبعثرة في محتويات غرف النوم وسرقة هاتفها المحمول، وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الفتاة، كما تتابع النيابة سير التحقيقات في الواقعة.